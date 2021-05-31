Суперліга подала до суду на ФІФА і УЄФА за "порушення правил конкуренції"
Про це повідомляє пресслужба суду. Представники Суперліги вважають, що ФІФА і УЄФА порушили закон про конкуренцію, передає "Укрінформ".
19 квітня англійські клуби "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Тоттенгем", "Ліверпуль", "Челсі" і "Арсенал", іспанські "Барселона", "Атлетико" і "Реал", італійські "Мілан", "Інтер" і "Ювентус" оголосили про створення європейської футбольної Суперліги. Після загрози санкцій з боку ФІФА і УЄФА з нової організації вийшли дев'ять клубів. У Суперлізі залишилися лише "Реал", "Барселона" і "Ювентус".
25 травня УЄФА порушив дисциплінарне провадження стосовно даних клубів. Їм загрожує відлучення від єврокубків на кілька років.
Нагадаємо, що дванадцять європейських футбольних клубів, в тому числі "Арсенал", "Барселона", "Ліверпуль" і "Реал Мадрид", підписали необхідні документи для створення Суперліги. Плани з її створення озвучували ще у 2020 році.
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