Суперліга подала до суду на ФІФА і УЄФА за "порушення правил конкуренції"

25 травня УЄФА порушив дисциплінарне провадження стосовно даних клубів. Їм загрожує відлучення від єврокубків на кілька років

Суд Європейського союзу (CJEU) зареєстрував позов Суперліги до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) і Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо можливого перевищення повноважень з їх боку.

Про це повідомляє пресслужба суду. Представники Суперліги вважають, що ФІФА і УЄФА порушили закон про конкуренцію, передає "Укрінформ".

19 квітня англійські клуби "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Тоттенгем", "Ліверпуль", "Челсі" і "Арсенал", іспанські "Барселона", "Атлетико" і "Реал", італійські "Мілан", "Інтер" і "Ювентус" оголосили про створення європейської футбольної Суперліги. Після загрози санкцій з боку ФІФА і УЄФА з нової організації вийшли дев'ять клубів. У Суперлізі залишилися лише "Реал", "Барселона" і "Ювентус".

25 травня УЄФА порушив дисциплінарне провадження стосовно даних клубів. Їм загрожує відлучення від єврокубків на кілька років.

Нагадаємо, що дванадцять європейських футбольних клубів, в тому числі "Арсенал", "Барселона", "Ліверпуль" і "Реал Мадрид", підписали необхідні документи для створення Суперліги. Плани з її створення озвучували ще у 2020 році.