Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Суперліга подала до суду на ФІФА і УЄФА за "порушення правил конкуренції"

25 травня УЄФА порушив дисциплінарне провадження стосовно даних клубів. Їм загрожує відлучення від єврокубків на кілька років
Суд Європейського союзу (CJEU) зареєстрував позов Суперліги до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) і Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо можливого перевищення повноважень з їх боку.
Суперліга подала до суду на ФІФА і УЄФА за "порушення правил конкуренції" Фото: Уніан

Про це повідомляє пресслужба суду. Представники Суперліги вважають, що ФІФА і УЄФА порушили закон про конкуренцію, передає "Укрінформ".

19 квітня англійські клуби "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Тоттенгем", "Ліверпуль", "Челсі" і "Арсенал", іспанські "Барселона", "Атлетико" і "Реал", італійські "Мілан", "Інтер" і "Ювентус" оголосили про створення європейської футбольної Суперліги. Після загрози санкцій з боку ФІФА і УЄФА з нової організації вийшли дев'ять клубів. У Суперлізі залишилися лише "Реал", "Барселона" і "Ювентус".

25 травня УЄФА порушив дисциплінарне провадження стосовно даних клубів. Їм загрожує відлучення від єврокубків на кілька років.

Нагадаємо, що дванадцять європейських футбольних клубів, в тому числі "Арсенал", "Барселона", "Ліверпуль" і "Реал Мадрид", підписали необхідні документи для створення Суперліги. Плани з її створення озвучували ще у 2020 році.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 05 2021 17:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.