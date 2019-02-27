Супермаркет Харкова відмовив слідчим у відео з місця вбивства покупця, - ДБР

"На офіційний запит наших слідчих надати повне відео з місця події у рамках розслідування законності застосування зброї поліцейським, адміністрація супермаркету "Рост" відповіла відмовою"

Адміністрація супермаркету "Рост", що на вулиці Шевченка у Харкові, не надала слідчим ДБР, які розслідують вбивство покупця поліцейським, повне відео з місця події.

Про це журналістам розповів директор Полтавського територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) Володимир Тимошко, який прибув до Харкова на особистий прийом громадян, повідомляє "Укрінформ".

"На офіційний запит наших слідчих надати повне відео з місця події у рамках розслідування законності застосування зброї поліцейським, адміністрація супермаркету "Рост" відповіла відмовою", - зазначив Тимошко.

Водночас, за його словами, у супермаркеті проведено обшук та вилучено документи: "Встановлено, що частина свідків-співробітників супермаркету знаходилися не там, де вказано у їхніх свідченнях".

"Наразі поліція розслідує подію у супермаркеті "Рост" за ст. 348 КК України (посягання на життя співробітника правоохоронного органу), а ДБР - за статтею 115 КК України (вбивство) ", - додав Тимошко.

Він не став коментувати свідчення поліцейських, що вбитий покупець перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Нагадаємо, що поліцейський застрелив відвідувача супермаркету Харкова після того, як той завдав йому кілька ножових поранень.