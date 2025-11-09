Суперник Орбана обіцяє повернути Угорщину на західний курс, але не змінить позицію щодо України

Він заявив, що його уряд не змінить курс на військову підтримку Києва і не буде йти на різкий розрив відносин із росією.

Суперник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Петер Мадьяр, чия нова партія "Тиса" впевнено лідирує в опитуваннях громадської думки перед квітневими парламентськими виборами, пообіцяв повернути свою країну в західне русло, однак не планує кардинально змінювати позицію Угорщини щодо України.

Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times.

Мадьяр заявив, що "Віктор Орбан - найближчий союзник владіміра путіна в ЄС", і саме тому російський президент "був зацікавлений у тому, щоб Орбан залишався при владі".

Він підкреслив, що якщо прийде до влади, то його відправною точкою в українському питанні стане визнання москви агресором і вимога негайного припинення вогню - відповідно до політики союзників по ЄС.

Однак він додав, що його уряд не змінить курс на військову підтримку Києва і не буде йти на різкий розрив відносин із росією.

Мадьяр заявив, що завжди ставитиме на чільне місце національні інтереси своєї країни, наголосив, що не готовий "жертвувати енергетичною безпекою Угорщини заради міжнародних санкцій" або погоджуватися на підвищення цін на енергоносії "в ім'я якогось піднесеного принципу".

Його позиція щодо України мало чим відрізняється від позиції Орбана

Так, Мадьяр пообіцяв зберегти низку політичних рішень нинішнього уряду щодо України: відстоювати права етнічних угорців, які проживають у Західній Україні, не надавати військову допомогу Києву і винести питання про майбутнє членство України в ЄС на референдум в Угорщині.

"Угорські виборці вирішуватимуть не про Зеленського та Україну, а про Віктора Орбана та Угорщину", - сказав він. "Будь-які українсько-угорські відносини мають ґрунтуватися на тому, як етнічні угорці зможуть влаштувати там життя".

Згідно з опитуванням, проведеним в останній тиждень жовтня, дослідницька компанія Závecz Research оцінила підтримку партії "Тиса" в 48%, тоді як у партії Орбана "Фідес" - 37%. За ними йдуть три невеликі партії, що перебувають на рівні близько 5%, необхідного для проходження в парламент. За даними проурядових соціологічних служб, "Фідес" випереджає більшість із невеликим відривом.