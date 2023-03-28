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ПОЛІТИКА

Суперництво США і Китаю може спровокувати конфлікт з Індією на кордоні – Bloomberg

28 березня 2023, 20:59
Суперництво США і Китаю може спровокувати конфлікт з Індією на кордоні – Bloomberg
США
Нью-Делі та Вашингтон, поряд з Японією та Австралією, є членами так званої групи Quad, яка розглядається як протидія зростаючій напористості Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У міру того як відносини між Вашингтоном і Пекіном погіршуються, напруженість на кордоні між Індією та Китаєм може перерости в більший конфлікт, попередив командувач армією південноазіатської держави.

Спірні кордони і порушення кордонів "залишаються потенційним тригером ескалації", сказав генерал Манодж Панде.

Про це пише Bloomberg.

Двосторонні зв'язки між двома країнами "дійсно знаходяться під впливом суперництва великих держав, яке зараз розігрується між Китаєм і США".

Панде став першим чиновником, який пов'язав зростаюче суперництво між США і Китаєм і потенційним погіршенням і без того напружених відносин між азіатськими сусідами.

Нью-Делі та Вашингтон, поряд з Японією та Австралією, є членами так званої групи Quad, яка розглядається як протидія зростаючій напористості Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Пекін розкритикував групу як "банду", яка може розпалити нову холодну війну.

Відносини США і Китаю погіршилися через війну росії в Україні. Поки США ведуть своїх союзників до ізоляції та покарання путіна, Китай підтримує москву. Голова КНР Сі Цзіньпін нещодавно відвідав росію, де дві країни домовилися про розширення співпраці.

Індія та Китай поділяють суперечливий Гімалайський кордон довжиною 3488 кілометрів (2167 миль). Вони беруть участь у прикордонному конфлікті — найгіршому за чотири десятиліття — протягом останніх двох років, коли солдати з обох сторін були вбиті в одному зіткненні в червні 2020 року. Обидві сторони мобілізували тисячі військовослужбовців, артилерійських гармат та винищувачів.

Обидві сторони провели 17 раундів дипломатичних та військових переговорів щодо врегулювання прикордонної кризи, але досягли поступового успіху.

СШАКитайІндіякордони

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