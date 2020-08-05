Супрун, Притула та Шарій: аналітики дослідили, хто найбільше впливає на українську молодь у соцмережах

Аналітики проаналізували акаунти публічних людей у Facebook, Instagram, YouTube та VKontakte. Водночас їхній вплив на молодь визначали виключно за Facebook

Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) разом з аналітиками системи моніторингу соціальних медіа SemanticForce дослідили, хто та як з публічних людей найбільше впливає на праукраїнську молодь (14-35 років) у соціальних мережах.

Результати відповідного дослідження опублікувала пресслужба IREX, пише "Громадське".

Аналітики проаналізували акаунти публічних людей у Facebook, Instagram, YouTube та VKontakte. Водночас їхній вплив на молодь визначали виключно за Facebook, оскільки там відбувається найбільша активність.

За основними темами, такими як питання національної ідентичності, соціальні та економічні можливості та громадська активність, досліджували профілі з найбільшою кількістю підписників. З усіх проаналізованих даних складали рейтинг "впливовості".

Так, аналітики визначили, що найбільш впливовими на молодь у соціальних мережах є колишня міністерка охорони здоров’я України Уляна Супрун, журналістка та телеведуча Яніна Соколова і шоу-мен та телеведучий Сергій Притула.

Фото: IREX Якщо до Супрун дослухаються загалом по всі Україні, то Соколова має найбільший влив у центральних регіонах, а Притула - у центральних та західних. Також у топ-10 "впливових" увійшли акаунти колишнього парламентаря Борислава Берези, ветерана та блогера Валерія Ананьєва, колишнього політв’язня та режисера Олега Сенцова, письменниці Оксани Забужко, журналіста та телеведучого Сергія Іванова, співака та народного депутата Святослава Вакарчука й блогера Анатолія Шарія. Фото: IREX Аналітики також кажуть, що організації в Україні мають значно менший вплив на молодь у соціальних мережах, ніж окремі особи. Серед найвпливовіших: портал Освіта.ua (загалом в Україні), проєкт відкритих онлайн-курсів Prometheus та скаутська організація "Пласт" (у центральних та західних регіонах).

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