Сурков назвав видачу російських паспортів в ОРДЛО "боргом перед російськомовними"
"Це обов'язок Росії перед людьми, які говорять і думають російською мовою, які зараз опинилися в дуже важкій ситуації через репресивні дій київського режиму. Україна відмовляється визнавати їх своїми громадянами, вводячи економічну блокаду, не допускаючи їх на вибори, застосовуючи проти них військову силу", - заявив Сурков російському виданню ТАСС, інформує "Українська правда".
За його словами, рішення Путіна є "абсолютно справедливим і неминучим".
"Отримавши паспорти, люди будуть відчувати себе більш захищеними і вільними", - підкреслив помічник Путіна.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
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