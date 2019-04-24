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Сурков назвав видачу російських паспортів в ОРДЛО "боргом перед російськомовними"

За його словами, рішення Путіна є "абсолютно справедливим і неминучим"
Помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що рішення Володимира Путіна про видачу жителям окупованого Донбасу російських паспортів є обов'язком влади РФ перед людьми, які "говорять і думають російською".
Сурков назвав видачу російських паспортів в ОРДЛО "боргом перед російськомовними" Фото: ria.ru

"Це обов'язок Росії перед людьми, які говорять і думають російською мовою, які зараз опинилися в дуже важкій ситуації через репресивні дій київського режиму. Україна відмовляється визнавати їх своїми громадянами, вводячи економічну блокаду, не допускаючи їх на вибори, застосовуючи проти них військову силу", - заявив Сурков російському виданню ТАСС, інформує "Українська правда".

За його словами, рішення Путіна є "абсолютно справедливим і неминучим".

"Отримавши паспорти, люди будуть відчувати себе більш захищеними і вільними", - підкреслив помічник Путіна.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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24 04 2019 16:12
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