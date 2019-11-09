Сущенко заявив, що не збирається в політику, а далі працюватиме журналістом
"Про політику не думав. Я визначився з майбутнім", - сказав на пресконференції, повідомляє "Укрінформ".
Він зазначив, що хоче повернутися до творчості і займатися журналістикою. "Я вже написав заяву і зараз уже в штаті "Укрінформу" на посаді власного кореспондента. Подальші мої перспективи ми ще з гендиректором не обговорювали", - сказав Сущенко.
Журналіст також зазначив, що надалі має намір займатися діяльністю у сфері звільнення політв'язнів. Сущенко вже розмовляв з юристами, він розглядає можливість створення структури, яка займалася би політичними в'язнями.
"Крім того, треба допомагати і тим, хто на окупованих територіях", - додав Сущенко. Журналіст також планує організувати аукціон з продажу своїх картин для підтримки українських політв'язнів у Росії.
Звільнений з російського ув'язнення журналіст Роман Сущенко також зняв плакат з написом "Свободу Сущенку", який майже три роки висів на фасаді будівлі інформаційного агентства "Укрінформ", де він працює.
"До цього моменту я не вірив у чудеса. Виявляється, чудеса бувають. Я повернувся, радий вас усіх бачити. І цим жестом завершальним я хочу закінчити цю прикру історію", - сказав він з балкона "Укрінформу".
Пізніше на пресконференції Сущенко розповів, що має намір повернутися до роботи в агентстві.
"Я вже у штаті на посаді власного кореспондента. Подальші мої перспективи з гендиректором іще не обговорювали", - сказав він.
Також Сущенко збирається займатися публічною діяльністю у сфері звільнення політв'язнів.
Нагадаємо, що звільнений за обміном з Росією журналіст Роман Сущенко подякував президентам Володимиру Зеленському та Петрові Порошенку за роботу зі звільнення українських політв'язнів.
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