Сущенко заявив, що не збирається в політику, а далі працюватиме журналістом

Український політв'язень, звільнений з Росії журналіст "Укрінформу" Роман Сущенко не має наміру йти у політику.

"Про політику не думав. Я визначився з майбутнім", - сказав на пресконференції, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що хоче повернутися до творчості і займатися журналістикою. "Я вже написав заяву і зараз уже в штаті "Укрінформу" на посаді власного кореспондента. Подальші мої перспективи ми ще з гендиректором не обговорювали", - сказав Сущенко.

Журналіст також зазначив, що надалі має намір займатися діяльністю у сфері звільнення політв'язнів. Сущенко вже розмовляв з юристами, він розглядає можливість створення структури, яка займалася би політичними в'язнями.

"Крім того, треба допомагати і тим, хто на окупованих територіях", - додав Сущенко. Журналіст також планує організувати аукціон з продажу своїх картин для підтримки українських політв'язнів у Росії.

Звільнений з російського ув'язнення журналіст Роман Сущенко також зняв плакат з написом "Свободу Сущенку", який майже три роки висів на фасаді будівлі інформаційного агентства "Укрінформ", де він працює.

"До цього моменту я не вірив у чудеса. Виявляється, чудеса бувають. Я повернувся, радий вас усіх бачити. І цим жестом завершальним я хочу закінчити цю прикру історію", - сказав він з балкона "Укрінформу".

Пізніше на пресконференції Сущенко розповів, що має намір повернутися до роботи в агентстві.

"Я вже у штаті на посаді власного кореспондента. Подальші мої перспективи з гендиректором іще не обговорювали", - сказав він.

Також Сущенко збирається займатися публічною діяльністю у сфері звільнення політв'язнів.

Нагадаємо, що звільнений за обміном з Росією журналіст Роман Сущенко подякував президентам Володимиру Зеленському та Петрові Порошенку за роботу зі звільнення українських політв'язнів.