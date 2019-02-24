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Сутички на кордоні Венесуели з Колумбією: щонайменше 300 людей поранені, двоє загинули

На кордоні з Колумбією наразі стоїть колона вантажівок з гуманітарною допомогою з сусідніх країн
У Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та протестувальниками, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.
Сутички на кордоні Венесуели з Колумбією: щонайменше 300 людей поранені, двоє загинули Фото:EPA-EFE/ERNESTO GUZMÁN JR.

На кордоні з Колумбією наразі стоїть колона вантажівок з гуманітарною допомогою з сусідніх країн. Військові застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та гумові кулі, коли демонстранти намагалися перешкодити військовим, які знищували вантажівки з ліками та продуктами. Військові підпалюють вантажівки, повідомляє AP.

Лідер опозиції, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо закликав військових пропустити гуманітарну допомогу в країну, однак на його заклик відгукнулися лише 60 військових здебільшого низького звання. Вище командування, яке підтримує президента Венесуели Ніколаса Мадуро, не відреагувало на прохання Гуайдо.

Державний секретар США Майк Помпео закликав венесуельські сили безпеки "зробити правильну справу" й пропустити гуманітарну допомогу в країну.

"Настав час діяти на підтримку демократії й реагувати на потреби відчайдушного венесуельського народу", — сказав Помпео. Він також повторив попередження з боку уряду США, що ті, хто виступає проти мирного відновлення демократії у Венесуелі, будуть нести відповідальність.

Нагадаємо, що армія Венесуели розгорнула свої сили на кордоні з Колумбією, повідомило військове командування країни в Twitter.

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24 02 2019 10:58
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