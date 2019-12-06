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Сутички на ринку "Барабашово" в Харкові: одного з нападників взяли під домашній арешт

Підозрюваному раніше інкримінували вчинення злочинів за статтями "хуліганство" та "перешкоджання професійній діяльності журналістів", "насильство щодо журналіста", за що йому загрожує до 7 років ув’язнення
Київський райсуд Харкова 12 червня постановив узяти під домашній арешт учасника сутичок на ринку "Барабашово" між представниками Національного корпусу та місцевими підприємцями увечері 7 червня Сергія Козлюка.
Сутички на ринку "Барабашово" в Харкові: одного з нападників взяли під домашній арешт Фото: Вадим МакарюкFacebook

Таким чином, суд не підтримав рішення сторони обвинувачення, яке вимагало взяти його під варту без права внесення застави, повідомляє "Громадське".

Козлюка відправили під домашній арешт до 10 серпня, призначили носити електронний браслет і заборонили спілкуватися із постраждалим у справі Вадимом Макарюком.

Підозрюваному раніше інкримінували вчинення злочинів за статтями "хуліганство" та "перешкоджання професійній діяльності журналістів", "насильство щодо журналіста", за що йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Під час сутичок на "Барабашово" постраждав телеоператор Вадим Макарюк, який знімав конфлікт. У прокуратурі є свідчення, що Козлюк стріляв. Однак, Макарюк потрапив до лікарні через побиття. Хто саме його побив – прокуратура встановлює.

Раніше Козлюк відкинув свою приналежність до організації "Національний корпус".

Ввечері 7 червня на ринку "Барабашово" у Харкові сталися сутички, у яких постраждали 8 людей. Під час конфлікту зокрема побили 36-річного оператора Вадима Макарюка та забрали його відеокамеру.

Його доставили до Харківської міської лікарні швидкої допомоги імені Мещанінова. Внаслідок крововиливу в мозок у Макарюка стався інсульт.

Нагадаємо, що за словами лікарів, перші три дні після побиття будуть найважчими, наразі вони забороняють турбувати Вадима, він перебуває у реанімації у важкому стані.

 

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12 06 2019 22:43
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