Сутички на ринку "Барабашово" в Харкові: прокуратура ще не встановила, хто саме побив телеоператора

Прокуратура Харківської області встановлює, хто саме побив телеоператора Вадима Макарюка, який 7 червня знімав конфлікт на ринку "Барабашово" між представниками "Нацкорпусу" та місцевими підприємцями.

Наразі на лаві підсудних Сергій Козлюк, якому інкримінують вчинення злочинів за статтями "хуліганство" та "перешкоджання професійній діяльності журналістів", "насильство щодо журналіста", за що йому загрожує до 7 років ув’язнення, повідомляє "Громадське".

За даними слідства, він стріляв під час конфлікту, але оператор потрапив до лікарні через побиття.

Стан Макарюка стабільно важкий, повідомила "Громадському" 12 червня його колега, журналістка місцевого телеканалу "Вісті".

Нагадаємо, що телеоператор "24 каналу" Вадим Макарюк, який постраждав під час сутичок на харківському ринку "Барабашово", перебуває у важкому стані в реанімації.