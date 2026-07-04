"Світ має відповісти діями": Сибіга закликав посилити тиск на росію після удару по Сумах

Міністр закликав партнерів терміново надати Україні системи ППО.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі трагедії у Сумах, де російський КАБ влучив у будинок у центрі міста, звернувся із закликом до міжнародних партнерів прискорити допомогу у сфері ППО і посилити тиск на росію.

Заяву він опублікував вдень 4 липня.

Сибіга опублікував фото з місця трагедії, пояснивши, що руйнування завдані керованою авіабомбою – внаслідок удару четверо людей загинули і понад 30 поранені.

"росія давно перестала розрізняти між військовими цілями і житловими кварталами. Вона б'є по житлових будинках серед ночі, тому що вважає, що може так робити без наслідків. Хто досі вірить, що росію можна переконати зупинитися словами, має подивитися на Суми", – заявив він.

Очільник МЗС наголосив, що москва зрозуміє лише мову сили. "Кожна російська атака надсилає ті самі сигнали: москва не збирається зупиняти цю війну. Світ має відповісти діями, не словами. Україні терміново потрібні додаткові системи ППО і перехоплювачі", – закликав він.

"росія має отримати сильніші санкції, глибшу ізоляцію та наростання тиску, доки терор перестане бути для неї доступним інструментом політики. Це єдиний спосіб змусити росію припинити цю війну", – заявив Сибіга.