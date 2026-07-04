Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Світ має відповісти діями": Сибіга закликав посилити тиск на росію після удару по Сумах

04 липня 2026, 17:21
МЗС України
Міністр закликав партнерів терміново надати Україні системи ППО.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі трагедії у Сумах, де російський КАБ влучив у будинок у центрі міста, звернувся із закликом до міжнародних партнерів прискорити допомогу у сфері ППО і посилити тиск на росію.

Заяву він опублікував вдень 4 липня. 

Сибіга опублікував фото з місця трагедії, пояснивши, що руйнування завдані керованою авіабомбою – внаслідок удару четверо людей загинули і понад 30 поранені.

"росія давно перестала розрізняти між військовими цілями і житловими кварталами. Вона б'є по житлових будинках серед ночі, тому що вважає, що може так робити без наслідків. Хто досі вірить, що росію можна переконати зупинитися словами, має подивитися на Суми", – заявив він.

Очільник МЗС наголосив, що москва зрозуміє лише мову сили. "Кожна російська атака надсилає ті самі сигнали: москва не збирається зупиняти цю війну. Світ має відповісти діями, не словами. Україні терміново потрібні додаткові системи ППО і перехоплювачі", – закликав він.

"росія має отримати сильніші санкції, глибшу ізоляцію та наростання тиску, доки терор перестане бути для неї доступним інструментом політики. Це єдиний спосіб змусити росію припинити цю війну", – заявив Сибіга.

СумиППОсанкціі проти росіїАндрій Сибігаросія окупанти

Останні матеріали

Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
LifeStyle
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
03 липня 2026, 17:11
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Новий маньчжурський кандидат. Частини 8-9 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 03 липня 2026, 14:10
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 03 липня 2026, 11:26
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Політика
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Переклад iPress – 03 липня 2026, 07:48
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Політика
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Переклад iPress – 02 липня 2026, 13:01
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 липня 2026, 11:43
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 02 липня 2026, 08:00
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Політика
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 липня 2026, 13:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється