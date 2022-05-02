СПОРТ НОВИНИУкраїнські тенісистки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна потрапили до заявки турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open у Досі (Катар).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна і Калініна заявлені в основній сітці супертурніру WTA у Досі
У кваліфікації Qatar TotalEnergies Open має виступити ще одна українка - Марта Костюк
Фото: з вільного доступу
На цих престижних змаганнях заявлені усі тенісистки ТОП-10 світового рейтингу, окрім лідера світової класифікації австралійки Ешлі Барті, передає Укрінформ.
У кваліфікації Qatar TotalEnergies Open має виступити ще одна українка - Марта Костюк.
Турнір у Досі стартує 20 лютого.
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