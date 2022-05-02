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Світоліна і Калініна заявлені в основній сітці супертурніру WTA у Досі

У кваліфікації Qatar TotalEnergies Open має виступити ще одна українка - Марта Костюк
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна потрапили до заявки турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open у Досі (Катар).
Світоліна і Калініна заявлені в основній сітці супертурніру WTA у Досі Фото: з вільного доступу
На цих престижних змаганнях заявлені усі тенісистки ТОП-10 світового рейтингу, окрім лідера світової класифікації австралійки Ешлі Барті, передає Укрінформ.
 
У кваліфікації Qatar TotalEnergies Open має виступити  ще одна українка - Марта Костюк.
 
Турнір у Досі стартує 20 лютого.
 
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05 02 2022 13:49
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