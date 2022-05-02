Світоліна і Калініна заявлені в основній сітці супертурніру WTA у Досі У кваліфікації Qatar TotalEnergies Open має виступити ще одна українка - Марта Костюк

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна потрапили до заявки турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open у Досі (Катар).

Фото: з вільного доступу

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