Світоліна, Костюк та Калініна виступлять на турнірі WTA в Індіан-Веллсі В Індіан-Веллсі планують зіграти усі тенісистки, які входять до ТОП-50 світового рейтингу

Найкращі українські тенісистки зіграють на турнірі WTA 1000 в американському місті Індіан-Веллс (США), призовий фонд якого перевищує 8 мільйонів доларів.

Еліна Світоліна. Фото: sport-express.ua.

Еліна Світоліна (№15 WTA), Марта Костюк (51) та Ангеліна Калініна (53) увійшли до заявкового списку змагань, передає Укрінформ. В Індіан-Веллсі планують зіграти усі тенісистки, які входять до ТОП-50 світового рейтингу. Турнір відбудеться 9-20 березня. Нагадаємо, що українські тенісистки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна потрапили до заявки турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open у Досі (Катар).

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