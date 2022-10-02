СПОРТ НОВИНИНайкращі українські тенісистки зіграють на турнірі WTA 1000 в американському місті Індіан-Веллс (США), призовий фонд якого перевищує 8 мільйонів доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна, Костюк та Калініна виступлять на турнірі WTA в Індіан-Веллсі
В Індіан-Веллсі планують зіграти усі тенісистки, які входять до ТОП-50 світового рейтингу
Еліна Світоліна. Фото: sport-express.ua.
Еліна Світоліна (№15 WTA), Марта Костюк (51) та Ангеліна Калініна (53) увійшли до заявкового списку змагань, передає Укрінформ.
В Індіан-Веллсі планують зіграти усі тенісистки, які входять до ТОП-50 світового рейтингу.
Турнір відбудеться 9-20 березня.
Нагадаємо, що українські тенісистки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна потрапили до заявки турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open у Досі (Катар).
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