СПОРТ НОВИНИПерша «ракетка» України Еліна Світоліна програла свій стартовий матч сезону на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) Adelaide International 1 в Аделаїді (Австралія) із призовим фондом $703,58 тис.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна розпочала сезон поразкою на турнірі WTA в Аделаїді
Тенісистки провели на корті 2,5 години
Фото: Jimmie48 Tennis Photography
За вихід до другого кола змагань Світоліна поступилася росіянці Анастасії Гасановій - 7:5, 4:6, 3:6, передає Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 2,5 години.
Путівку до чвертьфіналу Гасанова розіграє з японкою Місакі Дої, яка обіграла словачку Крістіну Кучову - 6:3, 3:6, 6:1.
Турнір в Аделаїді триватиме до 9 січня.
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