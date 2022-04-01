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Світоліна розпочала сезон поразкою на турнірі WTA в Аделаїді

Тенісистки провели на корті 2,5 години
Перша «ракетка» України Еліна Світоліна програла свій стартовий матч сезону на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) Adelaide International 1 в Аделаїді (Австралія) із призовим фондом $703,58 тис.
Світоліна розпочала сезон поразкою на турнірі WTA в Аделаїді Фото: Jimmie48 Tennis Photography
За вихід до другого кола змагань Світоліна поступилася росіянці Анастасії Гасановій - 7:5, 4:6, 3:6, передає Укрінформ.
 
Тенісистки провели на корті 2,5 години.
 
Путівку до чвертьфіналу Гасанова розіграє з японкою Місакі Дої, яка обіграла словачку Крістіну Кучову - 6:3, 3:6, 6:1.
 
Турнір в Аделаїді триватиме до 9 січня.
 
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04 01 2022 09:39
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