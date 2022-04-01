Світоліна розпочала сезон поразкою на турнірі WTA в Аделаїді Тенісистки провели на корті 2,5 години

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна програла свій стартовий матч сезону на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) Adelaide International 1 в Аделаїді (Австралія) із призовим фондом $703,58 тис.

Фото: Jimmie48 Tennis Photography

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