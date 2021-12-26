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Світова економіка у 2022 році вперше перевищить $100 трильйонів

Важливим питанням у 2020-х роках є те, як світові економіки справляються з інфляцією, яка зараз досягла 6,8% у США
Згідно зі звітом британського Центру економічних та ділових досліджень (CEBR), у 2022 році обсяг світової економіки вперше перевищить 100 трильйонів доларів США.
Світова економіка у 2022 році вперше перевищить $100 трильйонів Фото: volfoto.inf.ua
Про це повідомляє Reuters.
 
За даними CEBR, Китай може випередити США і стати першою світовою економікою у 2030 році, що на два роки довше, ніж прогнозувалося раніше.
 
Індія вже в наступному році може випередити Францію, а потім Велику Британію в 2023 році, щоб відновити своє місце шостої найбільшої економіки світу.
 
Німеччина перебуває на шляху до того, щоб випередити Японію за рівнем обсягу економіки у 2033 році.
 
«Важливим питанням у 2020-х роках є те, як світові економіки справляються з інфляцією, яка зараз досягла 6,8% у США», – сказав заступник голови CEBR Дуглас МакВільямс.
 
Як повідомляв Укрінформ, економіка Єврозони та усього ЄС подолала економічне падіння минулого року, викликане першими хвилями пандемії, вийшла на доепідемічний рівень та почала зростання швидшими за прогнозні темпами.
 
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26 12 2021 12:35
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