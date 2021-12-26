БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗгідно зі звітом британського Центру економічних та ділових досліджень (CEBR), у 2022 році обсяг світової економіки вперше перевищить 100 трильйонів доларів США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світова економіка у 2022 році вперше перевищить $100 трильйонів
Важливим питанням у 2020-х роках є те, як світові економіки справляються з інфляцією, яка зараз досягла 6,8% у США
Фото: volfoto.inf.ua
Про це повідомляє Reuters.
За даними CEBR, Китай може випередити США і стати першою світовою економікою у 2030 році, що на два роки довше, ніж прогнозувалося раніше.
Індія вже в наступному році може випередити Францію, а потім Велику Британію в 2023 році, щоб відновити своє місце шостої найбільшої економіки світу.
Німеччина перебуває на шляху до того, щоб випередити Японію за рівнем обсягу економіки у 2033 році.
«Важливим питанням у 2020-х роках є те, як світові економіки справляються з інфляцією, яка зараз досягла 6,8% у США», – сказав заступник голови CEBR Дуглас МакВільямс.
Як повідомляв Укрінформ, економіка Єврозони та усього ЄС подолала економічне падіння минулого року, викликане першими хвилями пандемії, вийшла на доепідемічний рівень та почала зростання швидшими за прогнозні темпами.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 12 2021 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів
- ФОТО В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний шекель
- ФОТО В Україні ввели в обіг памятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам