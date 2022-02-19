Світова економіка відновлюється не так швидко, як очікувалось - МВФ
Про це заявила в п’ятницю під час віртуальної зустрічі міністрів фінансів країн G20 директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Попри те, що відновлення світової економіки зберігається, його темпи сповільнюються",- заявила глава МВФ.
Вона нагадала, що в січні Фонд понизив прогноз глобального зростання до 4,4 відсотка - частково через переоцінку перспектив зростання в Сполучених Штатах і Китаї.
"Відтоді економічні показники вказують на слабкі темпи зростання у 2022 році через появу варіанту Омікрон, а також збої в ланцюжку поставок, які виявилися складнішими, ніж очікувалося раніше", - зазначила Георгієва.
Водночас, за її словами, показники інфляції в багатьох країнах залишаються високими, фінансові ринки є більш нестабільними, а геополітична напруженість різко зросла. У цьому зв’язку вона наголосила на необхідності реалізувати три пріоритети, які стануть вирішальними для подолання складної "смуги перешкод" 2022 року.
По-перше, за її словами, необхідно розширити глобальне реагування на затяжні економічні наслідки пандемії. Це означає не тільки забезпечення рівного доступу до вакцини, але й поширення кращих методів лікування та ліків, а також збільшення інвестиції в медичні дослідження, епіднагляд та посилення систем охорони здоров’я.
По-друге, багатьом країнами доведеться долати жорсткий монетарний цикл, що означає необхідність калібрування макроекономічної політики, керування ризиками побічних ефектів в економіках, боротьбу з інфляцією тощо.
Третій компонент передбачає посилення фіскальної стабільності національних економік. У цьому зв’язку необхідно забезпечити пріоритет передусім тим країнам, які потребують реструктуризації боргу.
Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки на 0,5 в.п. до 4,4% через поширення Омікрону та зростання цін на енергоносії.
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