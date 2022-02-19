Світова економіка відновлюється не так швидко, як очікувалось - МВФ

В січні Фонд понизив прогноз глобального зростання до 4,4 відсотка - частково через переоцінку перспектив зростання в Сполучених Штатах і Китаї

Позитивна динаміка відновлення глобальної економіки в 2022 році зберігається, однак останні тенденції свідчать, що ці темпи є не такими швидкими, як прогнозувалося лише минулого місяця.

Про це заявила в п’ятницю під час віртуальної зустрічі міністрів фінансів країн G20 директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Попри те, що відновлення світової економіки зберігається, його темпи сповільнюються",- заявила глава МВФ.

Вона нагадала, що в січні Фонд понизив прогноз глобального зростання до 4,4 відсотка - частково через переоцінку перспектив зростання в Сполучених Штатах і Китаї.

"Відтоді економічні показники вказують на слабкі темпи зростання у 2022 році через появу варіанту Омікрон, а також збої в ланцюжку поставок, які виявилися складнішими, ніж очікувалося раніше", - зазначила Георгієва.

Водночас, за її словами, показники інфляції в багатьох країнах залишаються високими, фінансові ринки є більш нестабільними, а геополітична напруженість різко зросла. У цьому зв’язку вона наголосила на необхідності реалізувати три пріоритети, які стануть вирішальними для подолання складної "смуги перешкод" 2022 року.

По-перше, за її словами, необхідно розширити глобальне реагування на затяжні економічні наслідки пандемії. Це означає не тільки забезпечення рівного доступу до вакцини, але й поширення кращих методів лікування та ліків, а також збільшення інвестиції в медичні дослідження, епіднагляд та посилення систем охорони здоров’я.

По-друге, багатьом країнами доведеться долати жорсткий монетарний цикл, що означає необхідність калібрування макроекономічної політики, керування ризиками побічних ефектів в економіках, боротьбу з інфляцією тощо.

Третій компонент передбачає посилення фіскальної стабільності національних економік. У цьому зв’язку необхідно забезпечити пріоритет передусім тим країнам, які потребують реструктуризації боргу.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки на 0,5 в.п. до 4,4% через поширення Омікрону та зростання цін на енергоносії.