Світова організація торгівлі спрогнозувала наслідки митної війни між США та Китаєм

За словами глави СОТ, торгівля товарами між Сполученими Штатами та Китаєм може впасти на 80%

Аналітики Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита.

Про це повідомив глава СОТ Нгозі Оконджо-Івеалу.

"Ескалація торговельної напруженості між Сполученими Штатами й Китаєм – це серйозний ризик різкого скорочення двосторонньої торгівлі. Наші попередні оцінки вказують на те, що торгівля товарами між двома країнами може впасти на 80%", – йдеться в заяві.

Зазначається, що торговельний конфлікт між двома найбільшими економіками світу, на які припадає приблизно 3% світової торгівлі, матиме ширші наслідки та може серйозно зашкодити глобальній економіці.