Світова організація торгівлі спрогнозувала наслідки митної війни між США та Китаєм
10 квітня 2025, 11:11
Фото: AFP
За словами глави СОТ, торгівля товарами між Сполученими Штатами та Китаєм може впасти на 80%
Аналітики Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита.
Про це повідомив глава СОТ Нгозі Оконджо-Івеалу.
"Ескалація торговельної напруженості між Сполученими Штатами й Китаєм – це серйозний ризик різкого скорочення двосторонньої торгівлі. Наші попередні оцінки вказують на те, що торгівля товарами між двома країнами може впасти на 80%", – йдеться в заяві.
Зазначається, що торговельний конфлікт між двома найбільшими економіками світу, на які припадає приблизно 3% світової торгівлі, матиме ширші наслідки та може серйозно зашкодити глобальній економіці.
Існує ризик фрагментації глобальної торгівлі вздовж геополітичних ліній. Поділ світової економіки на два блоки може призвести до довгострокового скорочення глобального реального ВВП майже на 7%.
"Для світової спільноти вкрай важливо працювати разом для збереження відкритості міжнародної торговельної системи. СОТ є ключовою платформою для діалогу. Важливо розв'язувати ці проблеми в дусі співпраці", – каже глава організації.