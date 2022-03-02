Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Світові ціни на олію встановили новий максимум

Ціни на рослинну олію у січні зросли на 4,2% проти минулого місяця до максимуму за весь час
Ціни на продовольство у світі зросли на 1,1% у січні внаслідок рекордних котирувань рослинної олії.
Світові ціни на олію встановили новий максимум Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Продовольчу та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Так, загальний Індекс цін на продовольство становив 135,7 пункту в січні 2021 року, що на 1,1% перевищує рівень грудня. 

Ціни на рослинну олію у січні зросли на 4,2% проти минулого місяця до максимуму за весь час. Передусім подорожчання спричинене обмеженням робочої сили, погодними умовами та зростанням цін на нафту. 

Усе це обмежило поставки на світовому ринку. Зокрема, це вплинуло на котирування соняшникової олії, які підкріплені активним світовим попитом.

Ціни на молочні продукти показали п’ятий місяць поспіль збільшення на 2,4%, адже зберігається посилений світовий попит на масло та сухе молоко. При цьому пропозиція, зокрема від виробників західної Європи, впала.

Індекс цін на зерно зріс лише на 0,1% проти грудня. Зросли експортні ціни на кукурудзу та рис (+3,8% та +3,1% відповідно), натомість ціни на пшеницю впали на 3,1%. 

Дещо зросли ціни на м’ясну продукцію, передусім - м’ясо великої рогатої худоби. Цукор подешевшав на 3,1% у порівнянні з груднем завдяки поліпшеним прогнозам у найбільших країнах-експортерах та ослабленню цін на етанол.

ФАО також прогнозує світове виробництво зернових на рівні рекордних 2,8 млрд тонн цьогоріч (+0,8% до минулого року). 

Читайте також: Українські підприємства збільшили виробництво соняшникової олії

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 02 2022 16:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
На Бога надійся, а сам відкладай. Як працює перший в Україні церковний пенсійний фонд

На Бога надійся, а сам відкладай. Як працює перший в Україні церковний пенсійний фонд

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.