CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЦіни на продовольство у світі продовжують зростати у листопаді та перевищують рівні 2011 року через зерно та молочну продукцію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світові ціни на продукти б’ють рекорди 10 років через пшеницю – ООН
Підвищення зумовлене високим попитом на тлі обмежених поставок, передусім – пшениці вищої якості
Фото: online.wsj.com
Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Так, загальний Індекс цін на продовольство становив 134,4 пункту в листопаді 2021 року, що на 1,2% перевищує рівень жовтня. Ціни зростають вже четвертий місяць поспіль і у річному вимірі додали 27,3%.
Ціни на молочні продукти показали збільшення на 3,4% у листопаді, адже зберігається посилений світовий попит на масло та сухе молоко у спробах виробників збільшити запаси в очікуванні дефіциту.
Індекс цін на зерно зріс на 3,1% проти жовтня, що на 23,2% більше листопада 2020 року. Зросли експортні ціни на кукурудзу, натомість ціни на рис залишалися стабільними. Основна причина зростання – ціни на пшеницю, які досягли найвищого рівня з травня 2011 року.
Підвищення зумовлене високим попитом на тлі обмежених поставок, передусім – пшениці вищої якості.
Ціни на рослинну олію у листопаді знизилися на 0,3% і відступили від історичного рекорду минулого місяця. Подешевшала соєва та ріпакова олія, ціни на пальмову олію залишалися стабільними.
Індекс цін на цукор зріс на 1,4% у порівнянні з жовтнем, що на 40% перевищує рівень торік. Підвищення зумовлено вищими цінами на етанол. При цьому пропозиція з боку Індії та позитивний прогноз щодо експорту з Таїланду ослабили тиск на ціни.
Ціни на м’ясну продукцію зменшуються вже четвертий місяць поспіль – на 0,9% проти жовтня. Зокрема, причиною є слабкий попит на свинину з боку Китаю, а ціни на овець різко впали через збільшення експортних поставок з Австралії.
ФАО також публікує звіт щодо попиту та пропозиції зернових, що прогнозує світове виробництво на рівні рекордних 2,8 млрд тонн цьогоріч (+0,7% до минулого року). Водночас споживання випереджає виробництво і становитиме 2,8 млрд тонн, або +1,7% до минулого року.
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