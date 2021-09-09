Світовий банк до грудня виділить Україні $230 мільйонів на боротьбу з COVID-19

Сторони обговорили угоду "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні"

Світовий банк готовий виділити Україні 230 млн дол США до грудня 2021 року в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за підсумками зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка з регіональним директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі.

Сторони обговорили угоду "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні". Банерджі зазначив, що банк готовий виділити Україні 230 млн дол. США до грудня 2021 року в рамках глобальної ініціативи COVAX.

У ході зустрічі також обговорювалися виділення додаткового фінансування на боротьбу з пандемією COVID-19, реформи фінансового і банківського сектору, реалізація пенсійної реформи в Україні та умови отримання “Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення" (DPL).

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 3 663 нові випадки коронавірусу. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.