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Світовий банк веде переговори з урядом про надання нових кредитних гарантій Україні

Гарантії дозволять уряду зменшити вартість запозичення коштів на зовнішніх ринках
Міністерство фінансів та Світовий банк проводять переговори про надання нових кредитних гарантій Україні.
Світовий банк веде переговори з урядом про надання нових кредитних гарантій Україні Фото: з відкритих джерел

Про це повідомила директорка Світового банку з питань Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен, інформує "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що гарантії дозволять уряду зменшити вартість запозичення коштів на зовнішніх ринках. Відтак, уряд зможе позичити на зовнішніх ринках під менший відсоток.

Наразі Україна використовує кредитні гарантії на загальну суму 750 мільйонів доларів. Ці гарантії дозволяють уряду запозичити близько 1 мільярда доларів під нижчі відсотки.

Нагадаємо, що у Світовому банку готуються запустити програму з надання кредитних гарантій українським аграрним компаніям. Сума гарантій може скласти близько 200 мільйонів доларів.
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22 02 2019 19:19
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