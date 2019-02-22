БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіністерство фінансів та Світовий банк проводять переговори про надання нових кредитних гарантій Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світовий банк веде переговори з урядом про надання нових кредитних гарантій Україні
Гарантії дозволять уряду зменшити вартість запозичення коштів на зовнішніх ринках
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомила директорка Світового банку з питань Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен, інформує "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що гарантії дозволять уряду зменшити вартість запозичення коштів на зовнішніх ринках. Відтак, уряд зможе позичити на зовнішніх ринках під менший відсоток.
Наразі Україна використовує кредитні гарантії на загальну суму 750 мільйонів доларів. Ці гарантії дозволяють уряду запозичити близько 1 мільярда доларів під нижчі відсотки.
Нагадаємо, що у Світовому банку готуються запустити програму з надання кредитних гарантій українським аграрним компаніям. Сума гарантій може скласти близько 200 мільйонів доларів.
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