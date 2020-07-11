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Світовий банк виділить $ 100 млн на відновлення економіки підконтрольних Україні територій Донбасу

"Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними"
"Україна отримає від Світового банку $ 100 млн на відновлення економіки і підприємництва підконтрольних територій на сході", - повідомляється в акаунті президента в Twitter в суботу.
Світовий банк виділить $ 100 млн на відновлення економіки підконтрольних Україні територій Донбасу Фото: president.gov.ua

Україна отримає від Світового банку $ 100 млн на відновлення економіки і підприємництва на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на президента України Володимир Зеленський.

"Україна отримає від Світового банку $ 100 млн на відновлення економіки і підприємництва підконтрольних територій на сході", - повідомляється в акаунті президента в Twitter в суботу.

Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності країни. "Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що вільну економічну зону хочуть створити не лише на Донбасі, а й у західній області

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07 11 2020 11:11
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