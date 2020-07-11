Світовий банк виділить $ 100 млн на відновлення економіки підконтрольних Україні територій Донбасу
Україна отримає від Світового банку $ 100 млн на відновлення економіки і підприємництва на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на президента України Володимир Зеленський.
"Україна отримає від Світового банку $ 100 млн на відновлення економіки і підприємництва підконтрольних територій на сході", - повідомляється в акаунті президента в Twitter в суботу.
Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності країни. "Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, що вільну економічну зону хочуть створити не лише на Донбасі, а й у західній області
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