Світовий рекорд української легкоатлетки побитий на Олімпійських іграх спортсменкою з Венесуели
Венесуелка Юлімар Рохас у змаганнях з потрійного стрибка на літніх Олімпійських іграх у Токіо перевершила кращий результат у світі, встановлений українською спортсменкою Інесою Кравець 25 років тому, йдеться на офіційному сайті Олімпіади в неділю, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Рекорд, який з 1995 року утримувала українка Інеса Кравець - 15,50 метрів, Рохас перевершила своїм могутнім фінальним стрибком", - сказано на сайті.
Як повідомляється, Рохас виконала потрійний стрибок на 15,67 метра - це на 17 сантиметрів далі, ніж свого часу українська легкоатлетка. Таким чином Рохас встановила світовий рекорд у дисципліні.
Зазначається, що вона також стала першою жінкою в Венесуелі, яка отримала олімпійське золото.
Нагадаємо, що ямайська бігунка Елейн Томпсон виграла золоту медаль на дистанції 100 метрів на Олімпійських іграх в Токіо.
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