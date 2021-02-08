Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Світовий рекорд української легкоатлетки побитий на Олімпійських іграх спортсменкою з Венесуели

Спортсменка стала першою жінкою в Венесуелі, яка отримала олімпійське золото
"Рекорд, який з 1995 року утримувала українка Інеса Кравець - 15,50 метрів, Рохас перевершила своїм могутнім фінальним стрибком", - сказано на сайті.
Світовий рекорд української легкоатлетки побитий на Олімпійських іграх спортсменкою з Венесуели Юлімар Рохас Фото: teleSUR English

Венесуелка Юлімар Рохас у змаганнях з потрійного стрибка на літніх Олімпійських іграх у Токіо перевершила кращий результат у світі, встановлений українською спортсменкою Інесою Кравець 25 років тому, йдеться на офіційному сайті Олімпіади в неділю, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Рекорд, який з 1995 року утримувала українка Інеса Кравець - 15,50 метрів, Рохас перевершила своїм могутнім фінальним стрибком", - сказано на сайті.

Як повідомляється, Рохас виконала потрійний стрибок на 15,67 метра - це на 17 сантиметрів далі, ніж свого часу українська легкоатлетка. Таким чином Рохас встановила світовий рекорд у дисципліні.

Зазначається, що вона також стала першою жінкою в Венесуелі, яка отримала олімпійське золото.

Нагадаємо, що ямайська бігунка Елейн Томпсон виграла золоту медаль на дистанції 100 метрів на Олімпійських іграх в Токіо.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 08 2021 10:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.