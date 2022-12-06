Свою участь у новій військовій місії для України запропонували ще 24 країни ЄС

Наразі 24 країни-члени ЄС запропонували Україні навчальні модулі та персонал

Ще 24 країни Європейського союзу надали свої пропозиції для участі у новій місії із навчання українських військових.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

"Наразі 24 країни-члени ЄС запропонували навчальні модулі та персонал. Навчання супроводжується наданням Збройним Силам України обладнання летального та нелетального призначення. Це обладнання надається державами-членами ЄС та фінансується Європейським фондом миру", – йдеться у повідомленні.

Станом на 5 грудня триває 15 підготовчих модулів за участі 1125 українських військовослужбовців, а дев’ять модулів вже завершено за участю 377 військовослужбовців України.