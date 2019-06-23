Священник ПЦУ закликає "виходити на вулиці Києва і громити нещадно" учасників Маршу рівності

"Молитовне стояння", куди запрошує Кулик, являє собою мітинг на чолі з ультраправими проти КиївПрайд або Маршу Рівності.

"Зараз йде атака на інститут сім'ї. Глобальний світовий капітал вкладає величезні ресурси. Завдання кожної віруючої людини — включитися в боротьбу. Чим ще можуть займатися християни, крім молитви, проповіді і боротьби?", — заявив Кулик, йдеться в "Громадське" з посиланням на Bellingcat.

У своєму відеозапрошенні на "молитовне стояння", яке оприлюднила організація "Катехон", священник заявив:

"Ця боротьба священна і сакральна. Це боротьба благодаті Святого Духа проти світового капіталу. Це боротьба одного народу проти світового уряду. Це боротьба християн проти сил диявола".

Також повідомляється, що до цьогорічного заходу противників "КиївПрайду" долучились три найбільш агресивних українських ультраправих угруповань: "Карпатська Січ", "Традиція и Порядок" і "Братство".

Крім того, до них приєднались організації "Катехон", "Національний опір", "Невідомий патріот", "Сестринство Святої Ольги" і "Міжконфесійна капеланська церква".

Повідомляється, що Кулик був одним з ключових спікерів на міжконфесійних "традиціоналістських", "правохристиянських" проповідях, відомих як "Екклезія", де збираються найбільш відомі і недавно сформовані українські ультраправі і гомофобні групи.

Кулик неодноразово виступав на ультраправих "Екклезіях", в тому числі разом із одним з ідеологів українського ультраправого руху Дмитром Корчинським, який одного разу сказав, що його група "Братство" прагне створити в Україні "православний Талібан".

Крім того, Кулик відкрито закликав до насильства проти представників ЛГБТ-спільноти і дозволяв собі завуальовані антисемітські висловлювання. Наприклад, у 2016 році у відеозверненні до учасників Маршу Рівності Кулик закликав "справжніх патріотів" і "справжніх захисників нашої народної ідентичності і нашої святої віри" "громити" учасників КиївПрайд.

"Виходьте на вулиці Києва і громіть їх нещадно, і Божа сила буде з вами, і Господь буде вам допомагати", — закликав Кулик.

На відео він також звернувся до українського ЛГБТ-спільноти: "Завтрашній день я проведу в молитвах, щоб сильні націоналісти знищили вас, розігнали".

"Наша боротьба проти ЛГБТ — не проти "людей, які такими народилися", і навіть не проти ідеології. Це боротьба проти агентів небуття, сил темряви, діячів контр-ініціації, проти князя світу цього", — написав Кулик у Facebook про "сатанинську символіку гей-маршів" в квітні 2019 року.

Раніше повідомлялось, що один із заступників Сумського міського голови Максим Галицький напередодні проведення Маршу Рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти у своєму Facebook написав, що хотів би бачити таких осіб у концтаборах.

Нагадаємо, депутатка Європейського парламенту Ребекка Гармз прийшли на Марш Рівності-2019 в Києві. Вона відзначила, що пишається тим "Наскільки Україна готова захищати права".

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