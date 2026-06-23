Свириденко підтвердила, що очолить делегацію України на Конференції з відбудови в Польщі замість Зеленського
23 червня 2026, 14:07
джерело x.com/Svyrydenko_Y
Медіа писали, що президент Володимир Зеленський відмовився їхати через суперечку з Польщею і після того, як його позбавили ордена Білого Орла.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що саме вона очолить делегацію України на Конференції з відбудови України, яка відбудеться в Гданську.
Про це вона написала в соцмережах.
Крім Свириденко, до складу української делегації увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усієї України, а також урядовці й парламентарі. За словами прем’єрки, в межах конференції відбудеться "багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу". Зокрема, Київ очікує на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення української енергетики.
"Україна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання. Україна поважає своїх партнерів, і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю", – написала Свириденко.
Раніше польські медіа також писали, що Зеленський не приїде на конференцію і що замість нього делегацію очолить Свириденко.
Зазначимо, що цьогорічна Конференція з відбудови України відбудеться 25-26 червня у польському Гданську на тлі напруження відносин між Києвом і Варшавою. Причиною стала критична реакція Польщі на указ Зеленського про надання Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА" – збройного формування, яке звинувачують у вбивстві тисяч поляків під час Волинської трагедії.
Скандал призвів до того, що польський президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського найвищої нагороди Польщі – ордена Білого Орла. Український президент відправив орден поштою, заявивши, що Україна "не буде сперечатися" з рішенням Польщі, однак висловивши сподівання, що "майбутнє підтвердить шану до українців".