Свириденко підтвердила, що очолить делегацію України на Конференції з відбудови в Польщі замість Зеленського

Медіа писали, що президент Володимир Зеленський відмовився їхати через суперечку з Польщею і після того, як його позбавили ордена Білого Орла.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що саме вона очолить делегацію України на Конференції з відбудови України, яка відбудеться в Гданську.

Про це вона написала в соцмережах.

Крім Свириденко, до складу української делегації увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усієї України, а також урядовці й парламентарі. За словами прем’єрки, в межах конференції відбудеться "багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу". Зокрема, Київ очікує на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення української енергетики.