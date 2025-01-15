Сибіга нагадав, що заборона на прямі переговори з путіним для України лишається чинною

Його ввела Рада національної безпеки і оборони України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запевнив, що Україна не відмовлялася від принципу не вести перемовини особисто з президентом рф Владіміром Путіним.

Про це йдеться в інтерв’ю Європейській правді.

Сибігу запитали, якою зараз є позиція Києва стосовно прямих переговорів з очільником Кремля – про що може постати питання у контексті намірів обраного президента США Дональда Трампа "швидко закінчити війну", та чи залишається чинним рішення РНБО про заборону прямих переговорів з путіним.

"Так, це рішення і зараз діє", – відповів Сибіга.

Він додав, що станом на сьогодні це рішення РНБО чинне, відповів він щодо того наскільки жорстка ця позиція Києва.