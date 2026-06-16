Сибіга після зустрічі з Рубіо заявив про шанс відновити переговори про завершення війни
16 червня 2026, 16:53
https://x.com/andrii_sybiha/status/2066827106231709851
В Україні розраховують на рішучу залученість США до припинення війни, зазначив Сибіга.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і державний секретар США Марко Рубіо провели зустріч в кулуарах саміту лідерів країн "Великої сімки" у Франції.
Про це голова МЗС України повідомив у соцмережі X.
Як заявив Сибіга, зустріч з Рубіо була присвячена обміну думками перед очікуваними контактами між президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Голова МЗС зазначив, що привітав держсекретаря Рубіо з досягненням угоди між США та Іраном.
"Ми сподіваємося, що вона принесе безпеку в регіон і стабільність на енергетичних ринках", – заявив Сибіга.
Разом з тим, за словами міністра, він підтвердив очікування від президента Зеленського, що "ця угода створює можливість активізувати очолювані США мирні зусилля, спрямовані на завершення війни росії проти України". У зв’язку з цим, Сибіга і Рубіо обговорили шляхи просування мирного процесу.
"Я поділився баченням України щодо кроків, необхідних для того, щоб нарешті посадити путіна за стіл переговорів", – наголосив Сибіга.
До того ж, голова МЗС поінформував держсекретаря США про удари російського диктатора путіна по Києво-Печерській лаврі та інших цивільних, культурних і історичних об’єктах. Зокрема, ці удари "свідчать, що Москва веде війну проти віри, спадщини та української ідентичності". Також міністр поінформував державного секретаря про нещодавні успіхи України на полі бою та у сфері довгострокового санкційного тиску на росію.
"Ми бачимо зростаючий імпульс до миру через силу та розраховуємо на рішуче лідерство й залученість США", – підсумував Сибіга.