Сибіга після зустрічі з Рубіо заявив про шанс відновити переговори про завершення війни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і державний секретар США Марко Рубіо провели зустріч в кулуарах саміту лідерів країн "Великої сімки" у Франції.

Як заявив Сибіга, зустріч з Рубіо була присвячена обміну думками перед очікуваними контактами між президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Голова МЗС зазначив, що привітав держсекретаря Рубіо з досягненням угоди між США та Іраном.

"Ми сподіваємося, що вона принесе безпеку в регіон і стабільність на енергетичних ринках", – заявив Сибіга.

Разом з тим, за словами міністра, він підтвердив очікування від президента Зеленського, що "ця угода створює можливість активізувати очолювані США мирні зусилля, спрямовані на завершення війни росії проти України". У зв’язку з цим, Сибіга і Рубіо обговорили шляхи просування мирного процесу.

"Я поділився баченням України щодо кроків, необхідних для того, щоб нарешті посадити путіна за стіл переговорів", – наголосив Сибіга.

До того ж, голова МЗС поінформував держсекретаря США про удари російського диктатора путіна по Києво-Печерській лаврі та інших цивільних, культурних і історичних об’єктах. Зокрема, ці удари "свідчать, що Москва веде війну проти віри, спадщини та української ідентичності". Також міністр поінформував державного секретаря про нещодавні успіхи України на полі бою та у сфері довгострокового санкційного тиску на росію.