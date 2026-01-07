Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Сибіга похвалив США та Трампа за рішучі дії після затримання російського танкера в Атлантиці

07 січня 2026, 21:26
Сибіга похвалив США та Трампа за рішучі дії після затримання російського танкера в Атлантиці
джерело МЗС України / Telegram
Глава МЗС підкреслив, що затримання судна під російським прапором у Північній Атлантиці "підкреслює рішуче лідерство Сполучених Штатів та президента Трампа".

Затримання російського танкера Marinera американцями показує лідерство президента США Дональда Трампа. З росією потрібно діяти, а не боятися.

Про це міністр написав у соцмережі Х.

"Затримання корабля під російським прапором у Північній Атлантиці підкреслює рішуче лідерство Сполучених Штатів і президента Трампа. Ми вітаємо такий підхід у відносинах із росією: діяти, а не боятися", - сказав Сибіга.

Він додав, що такий підхід потрібно реалізувати і в мирному процесі для наближення тривалого миру між Україною та росією.

Нагадаємо, 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики.

СШАДональд ТрампАндрій Сибігатіньовий фолот рф

