Сибіга похвалив США та Трампа за рішучі дії після затримання російського танкера в Атлантиці

Глава МЗС підкреслив, що затримання судна під російським прапором у Північній Атлантиці "підкреслює рішуче лідерство Сполучених Штатів та президента Трампа".

Затримання російського танкера Marinera американцями показує лідерство президента США Дональда Трампа. З росією потрібно діяти, а не боятися.

Про це міністр написав у соцмережі Х.

"Затримання корабля під російським прапором у Північній Атлантиці підкреслює рішуче лідерство Сполучених Штатів і президента Трампа. Ми вітаємо такий підхід у відносинах із росією: діяти, а не боятися", - сказав Сибіга.

Він додав, що такий підхід потрібно реалізувати і в мирному процесі для наближення тривалого миру між Україною та росією.

Нагадаємо, 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики.