Сибіга провів розмову з очільниками МЗС Франції, Британії, Польщі, Німеччини і Фінляндії та Італії

Міністри згодні з тим, що тривалий мир можливий за умови збереження суверенітету.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з колегами з Німеччини, Польщі, Франції, Великої Британії, Італії та Фінляндії. Він повідомив їм про останні новини стосовно мирних зусиль.

Про це він написав у соцмережі Х.

Сибіга розповів, що він і європейські колеги поділилися поглядами і скоординували позиції стосовно наступних кроків. Міністр наголосив на критичній важливості трансантлатничної єдності, аби забезпечити тривалий і справедливий мир для України і Європи.