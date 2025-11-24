Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сибіга провів розмову з очільниками МЗС Франції, Британії, Польщі, Німеччини і Фінляндії та Італії

24 листопада 2025, 14:33
Сибіга провів розмову з очільниками МЗС Франції, Британії, Польщі, Німеччини і Фінляндії та Італії
Фото: МЗС України
Міністри згодні з тим, що тривалий мир можливий за умови збереження суверенітету.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з колегами з Німеччини, Польщі, Франції, Великої Британії, Італії та Фінляндії. Він повідомив їм про останні новини стосовно мирних зусиль.
 
Про це він написав у соцмережі Х.
 
Сибіга розповів, що він і європейські колеги поділилися поглядами і скоординували позиції стосовно наступних кроків. Міністр наголосив на критичній важливості трансантлатничної єдності, аби забезпечити тривалий і справедливий мир для України і Європи. 
 
"Україна цінує мирні зусилля США і президента Дональда Трампа і підтверджує зобов'язання до конструктивної і активної роботи, аби покласти край війні", – сказав він. 
 
Сибіга додав, що він та колеги погодилися з необхідністю тиску на Росію, зокрема через нові санкції. 
 
"Ми поділяємо погляд, що головним об'єктом мирного процесу є справедливий і довготривалий мир з повагою до української безпеки і суверенітету. Ми погодилися тримати близький контакт, аби досягнути цього", – сказав він. 
 
Сибіга також закликав партнерів обдумати візити до України для демонстрації солідарності і підтримки з українцями. 
 
Участь в розмові брали міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Вальтонен, італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорвський, міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль і міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер. 

 

війна в Українімирний планросія окупанти

