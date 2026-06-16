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Сибіга привітав угоду США та Ірану і закликав Трампа зосередитися на завершенні війни в Україні

16 червня 2026, 09:57
Сибіга привітав угоду США та Ірану і закликав Трампа зосередитися на завершенні війни в Україні
МЗС України
Глава МЗС: зустріч Зеленського з Трампом на G7 в Евіані стане ключовим моментом для мирних зусиль.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав укладення угоди між США та Іраном, наголосивши на ролі Дональда Трампа у її досягненні.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі X.

За словами Сибіги, Україна розраховує, що ця угода стане міцною основою для тривалого миру в регіоні та допоможе стабілізувати світову економіку. Він також наголосив на важливості відновлення стабільного функціонування Ормузької протоки як інструменту свободи судноплавства, а не важеля тиску для агресивних держав.

"В Україні ми також бачимо в цьому імпульс і можливість для Сполучених Штатів відновити зусилля щодо миру, спрямовані на припинення російської агресії проти України. Американське лідерство є ключовим для завершення цієї війни", – наголосив міністр. Він також анонсував, що питання мирних зусиль стане центральним на зустрічі Зеленського з Трампом на полях саміту G7 в Евіані.

Сибіга підкреслив, що існує спільний принцип для Близького Сходу та України: йдеться не лише про припинення бойових дій, а й про створення умов для довготривалого миру та унеможливлення повторення агресії.

Нагадаємо, Трамп оголосив про досягнення домовленості між Вашингтоном і Тегераном та анонсував відкриття Ормузької протоки. Офіційна церемонія підписання запланована на 19 червня у Швейцарії. Іран поки що офіційно не підтвердив заяву Трампа.

СШАІранДональд ТрампG7війна в УкраїніАндрій Сибіга

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