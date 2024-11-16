Сибіга розповів, чого хоче КНДР від путіна за допомогу у війні проти України

Глава МЗС України закликає Японію разом протидіяти співпраці рф і КНДР.

Північна Корея хоче отримати від росії ракетні і ядерні технології в обмін на відправлення содат на війну проти України.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав на спільному брифінгу з главою МЗС Японії Іваєю Такеші у Києві.

"За даними української розвідки, Пхеньян прагне обміняти свою участь у агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах. Це надзвичайно загрозливо. І все це не може не турбувати наших партнерів, тому і протидіяти таким глобальним загрозам ми маємо разом", - наголосив Сибіга.

Глава МЗС України відзначив, що з японським колегою обговорив військово-технічну співпрацю росії з Північною Кореєю та Іраном, бо така співпраця становить пряму загрозу не лише для Європи, а й для Південно-Східної Азії та Близького Сходу.