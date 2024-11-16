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Сибіга розповів, чого хоче КНДР від путіна за допомогу у війні проти України

16 листопада 2024, 16:11
Сибіга розповів, чого хоче КНДР від путіна за допомогу у війні проти України
Фото: МЗС України
Глава МЗС України закликає Японію разом протидіяти співпраці рф і КНДР.
Північна Корея хоче отримати від росії ракетні і ядерні технології в обмін на відправлення содат на війну проти України.
 
Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав на спільному брифінгу з главою МЗС Японії Іваєю Такеші у Києві.
 
"За даними української розвідки, Пхеньян прагне обміняти свою участь у агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах. Це надзвичайно загрозливо. І все це не може не турбувати наших партнерів, тому і протидіяти таким глобальним загрозам ми маємо разом", - наголосив Сибіга.
 
Глава МЗС України відзначив, що з японським колегою обговорив військово-технічну співпрацю росії з Північною Кореєю та Іраном, бо така співпраця становить пряму загрозу не лише для Європи, а й для Південно-Східної Азії та Близького Сходу.
 
"Не лише росія отримує дрони, ракети і солдат. Москва взамін посилює Тегеран і Пхеньян", - сказав Сибіга.
 
Він додав, що вступ КНДР у війну росії проти України є свідченням, що в Україні вирішується майбутнє не лише європейської, а й глобальної архітектури безпеки.
 
Як підкреслив Сибіга, тільки потужна й системна підтримка України може зупинити росію та принести справедливий мир.
 
"Поразка росії в Україні зупинить інших агресорів та усю вісь зла від загарбницьких планів", - сказав глава МЗС України.
 
Зі свого боку, глава МЗС Японії Такеші запевнив у незмінній позиції його країни що Японія є і буде разом з Україною.
 
Японський міністр вважає вкрай тривожною ситуацію з розгортанням солдатів Північної Кореї в росії та їх залучення до безпосередньої участі у вторгненні рф. 
 
"Ми дуже занепокоєні, тому що це дуже негативно вплине на ситуацію не тільки в Україні, а й у Східній Азії... Я дуже сильно засуджую таку діяльність", - наголосив Такеші.
 
Він сказав, що з українським колегою домовився про проведення двосторонього діалогу з питань безпеки на більш вищому рівні. 
 
"Це участь керівників зовнішньополітичних та оборонних відомств з метою подальшого посилення обміну інформацією та співпраці у сфері безпеки", - сказав Такеші. 
 
Він запевнив, що Японія буде продовжувати підтримувати Україну у її зусиллях щодо досягнення справедливого та тривалого миру.
 
війна в УкраїніАндрій Сибігаросія окупанти

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