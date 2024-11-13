Сибіга скоординував з Леммі кроки під час головування Британії в Радбезі ООН

Сибіга наголосив, що Україна цінує лідерство Великої Британії у підтримці нашої країни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що під час зустрічі з своїм британським колегою Девідом Леммі скоординували наступні кроки під час головування Великої Британії в Радбезі ООН.

Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

"Радий зустрічі з моїм колегою та другом із Великої Британії Девідом Леммі у Брюсселі для підтвердження міцності стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією. Ми цінуємо лідерство Великої Британії у підтримці України. Скоординували наші наступні кроки під час головування Великої Британії в Раді Безпеки ООН", – написав він в соцмережі Х.

Зазначимо, що Андрій Сибіга 12-13 листопада перебуває з візитом в Брюсселі, де проводить низку двосторонніх переговорів з високопосадовцями ЄС і НАТО.