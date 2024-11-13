Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сибіга скоординував з Леммі кроки під час головування Британії в Радбезі ООН

13 листопада 2024, 19:10
Сибіга скоординував з Леммі кроки під час головування Британії в Радбезі ООН
Сибіга наголосив, що Україна цінує лідерство Великої Британії у підтримці нашої країни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що під час зустрічі з своїм британським колегою Девідом Леммі скоординували наступні кроки під час головування Великої Британії в Радбезі ООН.

Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

"Радий зустрічі з моїм колегою та другом із Великої Британії Девідом Леммі у Брюсселі для підтвердження міцності стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією. Ми цінуємо лідерство Великої Британії у підтримці України. Скоординували наші наступні кроки під час головування Великої Британії в Раді Безпеки ООН", – написав він в соцмережі Х. 
 
Зазначимо, що Андрій Сибіга 12-13 листопада перебуває з візитом в Брюсселі, де проводить низку двосторонніх переговорів з високопосадовцями ЄС і НАТО.

 

війна в УкраїніАндрій Сибігаросія окупанти

Останні матеріали

Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Політика
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 22:12
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Політика
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 12:34
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 01:24
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 16:47
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 12:10
Настає нова ера. Американська технологічна
Політика
Настає нова ера. Американська технологічна "братва" тепер хизується своїм впливом у коридорах влади – The Guardian
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 08:22
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Політика
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 16:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється