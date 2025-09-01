Сибіга у річницю початку Другої світової війни нагадав про наслідки умиротворення агресора

Глава української дипломатії наголосив, що найкращий спосіб віддати шану десяткам мільйонів людей, які загинули у Другій світовій війні, — це запобігти повторенню тих самих помилок сьогодні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у 86-ту річницю початку Другої світової війни закликав запобігти повторенню тих самих помилок.

Про це він написав на своїй сторінці в Х.

"Сьогодні вкрай важливо згадати, що було до того дня: слабкість і наївна віра в те, що територіальні поступки “догодять” агресору. Нацистський Третій Рейх несе повну відповідальність за катастрофу Другої світової війни. Але були й ті, хто дозволив цьому злу посилитися — уникаючи складних рішень, обираючи слабкість замість сили", — написав Сибіга.

Сибіга також закликав до єдності союзників, подальшого тиску на росію та зміцнення України.

Міністр закордонних справ наголосив, що це є критично важливими для безпеки та довгострокового миру для всієї Європи.