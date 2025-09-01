Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сибіга у річницю початку Другої світової війни нагадав про наслідки умиротворення агресора

01 вересня 2025, 13:35
Сибіга у річницю початку Другої світової війни нагадав про наслідки умиротворення агресора
Фото: МЗС України
Глава української дипломатії наголосив, що найкращий спосіб віддати шану десяткам мільйонів людей, які загинули у Другій світовій війні, — це запобігти повторенню тих самих помилок сьогодні
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у 86-ту річницю початку Другої світової війни закликав запобігти повторенню тих самих помилок.
 
Про це він написав на своїй сторінці в Х.
 
"Сьогодні вкрай важливо згадати, що було до того дня: слабкість і наївна віра в те, що територіальні поступки “догодять” агресору. Нацистський Третій Рейх несе повну відповідальність за катастрофу Другої світової війни. Але були й ті, хто дозволив цьому злу посилитися — уникаючи складних рішень, обираючи слабкість замість сили", — написав Сибіга.
 
Глава української дипломатії наголосив, що найкращий спосіб віддати шану десяткам мільйонів людей, які загинули у Другій світовій війні, — це запобігти повторенню тих самих помилок сьогодні.
 
Сибіга також закликав до єдності союзників, подальшого тиску на росію та зміцнення України.
 
Міністр закордонних справ наголосив, що це є критично важливими для безпеки та довгострокового миру для всієї Європи.
МЗС Українивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Політика
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 07:44
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Політика
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 07:48
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Політика
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 16:40
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Cуспільство
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 12:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється