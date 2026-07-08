Сибіга в НАТО: Балістичний захист України є ключем до примусу росії до миру

Міністр наголосив, що ключовим пріоритетом України лишається протиповітряна оборона.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 8 липня взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО в Анкарі, де поінформував партнерів про наслідки останніх російських атак та успіхи України на полі бою, в оборонній промисловості та далекобійних ударах по рф.

Про це повідомили у пресслужбі українського МЗС.

Міністр наголосив, що ключовим пріоритетом України лишається протиповітряна оборона. "путін робить ставку на балістичний терор як свою останню перевагу. Тому балістичний захист – це не лише порятунок життів; це спосіб примусити москву до припинення війни", – зазначив він.

За словами Сибіги, Україна терміново потребує своєчасних поставок систем ППО та перехоплювачів, особливо напередодні зими. Глава МЗС підкреслив, що додаткові внески до PURL є критично важливими, а битва за небо на цьому етапі визначить траєкторію війни.

"Україна вже не є країною, яка просто шукає захисту; Україна – це безпековий партнер і контрибутор. Ми здатні привнести до колективної безпеки нашу унікальну силу, досвід та інновації. НАТО 3.0 не буде повним без України. Разом ми зміцнюємо нашу спільну безпеку та наближаємо сталий мир для України та решти Європи", – зауважив він.