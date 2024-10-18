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Сибіга закликав партнерів діяти без зволікань: "КНДР вторгається в Європу пліч-о-пліч з росією"

18 жовтня 2024, 20:35
Сибіга закликав партнерів діяти без зволікань:
Фото: МЗС України
"Ми вимагаємо негайної та рішучої реакції з боку євроатлантичної спільноти та світу", наголосив Себіга.
Очільник МЗС України Андрій Сибіга звернувся до союзників масштабувати військову підтримку України, оскільки Північна Корея разом із рф фактично вторгаються в Європу.
 
Про це ідеться у заяві МЗС України.
 
"Північна Корея підтримує російську агресію проти України зброєю та особовим складом. Не найманцями. Регулярними підрозділами, які Москва планує використовувати як гарматне м'ясо. Євроатлантична спільнота має усвідомити той факт, що КНДР вторгається в Європу пліч-о-пліч росією, і діяти без зволікань", — заявляє Андрій Сибіга.
 
Очільник МЗС додає, що росія вдається до серйозної ескалації своєї агресії, залучаючи КНДР у якості сторони конфлікту. 
 
"Ми вимагаємо негайної та рішучої реакції з боку євроатлантичної спільноти та світу. Найкращою відповіддю буде повна підтримка та реалізація союзниками Плану перемоги, який представив Президент України Володимир Зеленський. росія масштабує свою війну. Союзники мають масштабувати військову підтримку України. Зняти обмеження на далекобійні удари. Почати перехоплювати російські ракети і безпілотники над Україною. Надати запрошення до НАТО. Збільшити інвестиції в українське виробництво озброєнь. Дійте!", — наголосив глава зовнішньополітичного відомства.

 

війна в УкраїніМЗСросія окупанти

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