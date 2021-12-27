CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАмериканський супергеройський фільм "Людина-павук: Додому шляху нема" став першим фільмом за часи пандемії коронавірусу, що зібрав у прокаті понад $1 мільярд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сиквел "Людини-павука" першим зібрав у світовому прокаті $1 мільярд під час пандемії
Фото: Sony Pictures via AP
Про це повідомляє AP.
Сиквелу знадобилося лише 12 днів для збору 1,05 млрд доларів, із них 467 млн доларів фільм отримав із кінотеатрів у Північній Америці та ще 587 млн – з решти країн світу.
«Людина-павук: Додому шляху нема» також потрапив у трійку фільмів, які найшвидше зібрали таку суму.
Лише минулого тижня стало відомо, що стрічка Spider-Man: No Way Home за дебютний вікенд заробила майже 600 млн доларів, що стало рекордом під час пандемії.
«Людина-павук: Додому шляху немає» — американський супергеройський фільм, заснований на коміксах видавництва Marvel Comics про однойменного персонажа. Фільм спродюсований Marvel Studios і Columbia Pictures, спільно з Sony Pictures Entertainment як дистриб'ютором.
Є двадцять сьомою в рамках Кіновсесвіту Marvel і четвертою стрічкою в Четвертій фазі. Є продовженням фільму «Людина-павук: Повернення додому» (2017) та «Людина-павук: Далеко від дому» (2019). Режисер фільму: Джон Воттс. У головній ролі - Пітера Паркера (Людини-павука)- зіграв Том Голланд.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 12 2021 12:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Японія через снігопади скасувала понад сотню авіарейсів
- ФОТО В Австрії два будинки згоріли через запалений дитиною бенгальський вогонь
- ВІДЕО На аукціоні продали перше у світі SMS-повідомлення за €107 тисяч