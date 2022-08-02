Сильний голод загрожує понад 13 млн людей на Сомалійському півострові в Африці

Всесвітня продовольча програма ООН заявила, що понад 13 мільйонам людей в Ефіопії, Кенії та Сомалі загрожує сильний голод, оскільки Сомалійський півострів в Африці постав перед найсильнішою за останні десятиліття засухою.

Про це повідомляє Всесвітня продовольча програма ООН, зазначає Громадське.

У регіоні три роки поспіль не було сезонів дощів, через це на півострові найпосушливіші умови з 1980-х років. Такі умови призвели до неврожаю та загибелі худоби, через нестачу продовольства люди родинами змушені покидати свої домівки та переїжджати до таборів для переміщених осіб.

Посуха вплинула на скотарське та фермерське населення в південній Ефіопії, північній Кенії та південно-центральній частині Сомалі. Крім того, зростають ціни на основні продукти, а також спостерігається низький попит на сільськогосподарську робочу силу, що ускладнює можливість сімей купувати продукти.

За даними ООН, рівень недоїдання залишається високим у всьому регіоні та може погіршитися, якщо не вжити заходів. Там зазначають, що через зміни клімату ситуація з посухами лише погіршиться.

У Всесвітній продовольчій програмі згадують, що у 2011 році у Сомалі вже ставалася масштабна посуха, внаслідок якої загинули 250 тисяч людей. Експерти вважають, що наразі можна не допустити такого результату.

Тож організація вимагає виділити 327 мільйонів доларів для реагування на посуху. Ці гроші мають витратити на продовольство для 4,5 мільйона людей, а також для створення у довгостроковій перспективі стійкості фермерських громад, де може бути менше дощів на тлі зміни клімату.

За оцінками ООН, 5,7 мільйона людей в Ефіопії потребують продовольчої допомоги, але організація готова допомогти 2,9 мільйона людей, зокрема 585 тисячам дітей.

У Кенії внаслідок посухи постраждали 2,8 мільйона людей. Організація планує допомогти понад 890 тисячам людей, які перебувають у найбільш постраждалих округах.

За приблизними підрахунками, наразі в Сомалі 3,5 мільйона людей потребують продовольчої допомоги. Але до травня 2022 року їхня кількість може збільшитися до 4,6 мільйона, якщо не надати гуманітарної допомоги. Організація планує допомогти за перші пів року принаймні 600 тисячам людей.

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