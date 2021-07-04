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Сильний сигнал для Росії: Литва запропонує НАТО надати Україні план дій щодо членства в Альянсі

Литва незабаром повинна звернутися з відповідним листом до колег з НАТО
Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі. Саме після його реалізації Україна зможе стати повноправним членом організації.
Сильний сигнал для Росії: Литва запропонує НАТО надати Україні план дій щодо членства в Альянсі Фото: gettyimages.com

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс на спільній пресконференції з главою МЗС Іспанії Аранчою Гонсалес Лайя, повідомляє "Громадське".

Він повідомив, що Литва незабаром повинна звернутися з відповідним листом до колег з НАТО.

"Я переконаний, що НАТО могло б повторити свою пропозицію щодо надання плану дій щодо членства України, і це питання ми якраз почали узгоджувати з колегами з країн Балтії", - каже Ландсбергіс.

За його словами, це стало б "сильним сигналом для Росії про те, що Україна обирає трансатлантичний напрямок, і це отримало відгук серед країн НАТО".

Раніше міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в ході телефонної розмови з українським колегою Андрієм Тараном заявив, що країни Балтії розглядають Україну як найбільш цінного партнера Альянсу. Тоді він наголосив, що його країна робитиме все можливе для підтримки руху України в НАТО і ЄС.

Нагадаємо, що У НАТО відповіли на питання Зеленського, чому Україна ще не член Альянсу

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07 04 2021 16:50
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