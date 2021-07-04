Сильний сигнал для Росії: Литва запропонує НАТО надати Україні план дій щодо членства в Альянсі
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс на спільній пресконференції з главою МЗС Іспанії Аранчою Гонсалес Лайя, повідомляє "Громадське".
Він повідомив, що Литва незабаром повинна звернутися з відповідним листом до колег з НАТО.
"Я переконаний, що НАТО могло б повторити свою пропозицію щодо надання плану дій щодо членства України, і це питання ми якраз почали узгоджувати з колегами з країн Балтії", - каже Ландсбергіс.
За його словами, це стало б "сильним сигналом для Росії про те, що Україна обирає трансатлантичний напрямок, і це отримало відгук серед країн НАТО".
Раніше міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в ході телефонної розмови з українським колегою Андрієм Тараном заявив, що країни Балтії розглядають Україну як найбільш цінного партнера Альянсу. Тоді він наголосив, що його країна робитиме все можливе для підтримки руху України в НАТО і ЄС.
Нагадаємо, що У НАТО відповіли на питання Зеленського, чому Україна ще не член Альянсу
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