Сили оборони повторно вдарили по одному з найбільших НПЗ росії в Ярославлі

"Славнєфть-ЯНОС" переробляє до 15 млн тонн нафти на рік.

У ніч проти 6 липня Сили оборони України завдали повторного удару по нафтопереробному заводу "Славнєфть-ЯНОС" у Ярославлі. Після атаки в районі підприємства пролунали вибухи та зафіксовано задимлення.

Про це повідомили в Генштабі.

Ярославський завод "Славнєфть-ЯНОС" належить до найбільших НПЗ рф і переробляє до 15 млн тонн нафти на рік, виробляючи бензин, дизель, авіаційне пальне та мастила, які можуть використовуватися для потреб військової логістики рф.

Серед інших уражених об'єктів – НПЗ "НОВАТЭК-Усть-Луга" у районі Слободки та пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади росіян біля Луги в Ленінградській області. Також удару зазнав термінал перевалки світлих нафтопродуктів "ТЕС-Термінал-1" у Керчі, який є одним із найбільших у Криму об'єктів для зберігання та перевалки нафтопродуктів.

Крім того, під удар потрапив залізничний шляхопровід у районі Довжанська Луганської області, який росіяни використовують для перекидання військових та озброєнь, а також склад ворожих БпЛА біля Червонопопівки та місце скупчення російської техніки поблизу Писарівки на Луганщині.

"Ступінь завданих збитків уточнюється", – наголошують у Генштабі.