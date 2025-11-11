Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сили оборони України завдали удару по НПЗ в Оренбурзькій області рф

11 листопада 2025, 16:37
Сили оборони України завдали удару по НПЗ в Оренбурзькій області рф
джерело t.me/GeneralStaffZSU
Пошкоджено установку первинної переробки нафти.

У ніч на вівторок, 11 листопада, українські військові, окрім нафтопереробного заводу в Саратовській області, атакували в Оренбурзькій області НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез", який здатний щороку переробляти 6,6 мільйонів тонн нафти та випускати понад 30 видів нафтових продуктів. Цей об'єкт розташований за близько 1500 кілометрів від українського кордону.

У Генштабі підтвердили ураження однієї з установок первинної переробки нафти. 

На території цього заводу було чути серію вибухів та спалахнула пожежа. росіяни використовували цей нафтопереробний завод для забезпечення потреб своєї армії. Інформація про результати ураження уточнюється. 

