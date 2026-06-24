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Сили оборони уразили газовий і гелієвий заводи поблизу Оренбурга в рф

24 червня 2026, 13:35
Сили оборони уразили газовий і гелієвий заводи поблизу Оренбурга в рф
Скриншот з відео
Внаслідок ударів на території підприємств зафіксовано пожежу.
У ніч проти 24 червня українські військові уразили газопереробний завод та єдиний у росії гелієвий завод поблизу російського Оренбурга за понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
 
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
 
Так, Сили оборони уразили Оренбурзький газопереробний завод (ГПЗ) та гелієвий завод (ОГЗ) біля міста – єдиний в росії. Внаслідок ударів на території підприємств зафіксовано пожежу. Як зазначається, заводи розташовані за близько 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Оренбурзькі ГПЗ та ОГЗ формують один комплекс – газопереробне підприємство виділяє очищений природній газ і сірку, з якого, зокрема, виробляють вибухівку та чорний порох.
 
А гелієвий завод забирає очищений безсірчистий газ і методом глибокого охолодження дістає з нього найцінніші компоненти – гелій та етан. Ці матеріали використовують в рідкопаливних двигунах ракет і системах наведення, а також для авіації та твердих ракетних палив і порохів.
 
Оренбурзький ГПЗ – один з найбільших у світі газохімічних комплексів. Його ввели в експлуатацію в 1974 році, і будували за участі іноземних фахівців. Потужність підприємства – 45 мільярдів кубічних метрів газу на рік, і на нього припадає 60% всього газу, що переробляє "Газпром переробка".
 
Крім того, у Генштабі повідомили про інші втрати росіян, зокрема:
 
  • склад FPV-дронів в районі Алексєєвки Белгородської області;
  • управління БпЛА окупантів в районах Донецької, Запорізької, Курської та Белгородської області;
  • дві будівлі на території центру космічного зв’язку "Владимир" у Владимирській області рф;
  • два морські безекіпажні катери росіян 23 червня 2026 року у Чорному морі.

 

війна в Україніросія окупанти

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