Сили оборони уразили газовий і гелієвий заводи поблизу Оренбурга в рф

Внаслідок ударів на території підприємств зафіксовано пожежу.

У ніч проти 24 червня українські військові уразили газопереробний завод та єдиний у росії гелієвий завод поблизу російського Оренбурга за понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, Сили оборони уразили Оренбурзький газопереробний завод (ГПЗ) та гелієвий завод (ОГЗ) біля міста – єдиний в росії. Внаслідок ударів на території підприємств зафіксовано пожежу. Як зазначається, заводи розташовані за близько 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Оренбурзькі ГПЗ та ОГЗ формують один комплекс – газопереробне підприємство виділяє очищений природній газ і сірку, з якого, зокрема, виробляють вибухівку та чорний порох.