Сили оборони уразили вісім танкерів російського "тіньового флоту" за одну ніч – Мадяр
07 липня 2026, 13:35
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Унаслідок влучання судна загорілися.
Українські дрони атакували вісім танкерів російського "тіньового флоту" з паливом за ніч проти 7 липня.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).
Він повідомив, що удари виконали пілоти батальйону "Кайрос" 414 окремої бригади "Птахи Мадяра". За ніч вони уразили вісім танкерів з паливом, один суховантаж і один паром. Унаслідок влучання судна загорілися.
У СБС ідентифікували уражені танкери. Так, ідеться про танкери "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Тэти", "Алексей Саврасов", "Пенелопа" та ще один, вид якого з’ясовується.
Крім того, військові вдарили по 58 військових цілях на тимчасово окупованих територіях України.