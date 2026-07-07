Сили оборони уразили вісім танкерів російського "тіньового флоту" за одну ніч – Мадяр

Унаслідок влучання судна загорілися.

Українські дрони атакували вісім танкерів російського "тіньового флоту" з паливом за ніч проти 7 липня.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

Він повідомив, що удари виконали пілоти батальйону "Кайрос" 414 окремої бригади "Птахи Мадяра". За ніч вони уразили вісім танкерів з паливом, один суховантаж і один паром. Унаслідок влучання судна загорілися.

У СБС ідентифікували уражені танкери. Так, ідеться про танкери "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Тэти", "Алексей Саврасов", "Пенелопа" та ще один, вид якого з’ясовується.

Крім того, військові вдарили по 58 військових цілях на тимчасово окупованих територіях України.