Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сили оборони уразили вісім танкерів російського "тіньового флоту" за одну ніч – Мадяр

07 липня 2026, 13:35
Сили оборони уразили вісім танкерів російського
Скриншот з відео
Унаслідок влучання судна загорілися.
Українські дрони атакували вісім танкерів російського "тіньового флоту" з паливом за ніч проти 7 липня.
 
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).
 
Він повідомив, що удари виконали пілоти батальйону "Кайрос" 414 окремої бригади "Птахи Мадяра". За ніч вони уразили вісім танкерів з паливом, один суховантаж і один паром. Унаслідок влучання судна загорілися.
 
У СБС ідентифікували уражені танкери. Так, ідеться про танкери "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Тэти", "Алексей Саврасов", "Пенелопа" та ще один, вид якого з’ясовується.
 
Крім того, військові вдарили по 58 військових цілях на тимчасово окупованих територіях України.
росія окупантивійна в Українітіньовий флот

Останні матеріали

Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Технології
Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 липня 2026, 16:07
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Політика
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 07 липня 2026, 11:43
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
07 липня 2026, 08:47
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Політика
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Переклад iPress – 06 липня 2026, 15:18
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Політика
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 06 липня 2026, 11:22
У Карпатах триває третя зміна
Cуспільство
У Карпатах триває третя зміна "Королівського відпочинку" Павла Журила та Betking Foundation
06 липня 2026, 09:02
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 липня 2026, 18:12
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
LifeStyle
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
03 липня 2026, 17:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється