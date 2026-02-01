Сили оборони успішно відпрацювали по ремонтній базі рф та пунктах управління ворога на ТОТ

На Брянщині ЗСУ ударили по зосередження живої сили противника.

У ніч проти 1 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів росії на тимчасово окупованих територіях України та території рф.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, в районі Розівки на тимчасово окупованій території Запорізької області уразили ремонтну базу підрозділу зі складу інженерно-саперного полку окупантів.

Поблизу Мирнограда у Донецькій області завдали удару по пункту управління безпілотниками, командно-спостережному пункту роти, а також солдатах армії рф. Крім того, 31 січня підрозділи Сил оборони атакували пункт управління БпЛА в районі Некислиці Курської області рф.

Також було влучання по військових рф в районі Троєбортного Брянської області рф. У Генштабі додали, що втрати окупантів та масштаби збитків уточнюються.