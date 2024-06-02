Син Байдена постане перед судом через звинувачення у володінні зброєю і вживання наркотиків

Суд над сином президента Байдена за звинуваченням у зберіганні зброї має розпочатися в понеділок.

Білий дім вважає справу особистою справою Хантера Байдена, пише агенція Bloomberg.

Передвиборча кампанія президента США переповнена скандальними процесами, в яких причетні головні кандидати.

Днями обвинувачувальний вирок отримав Дональд Трамп, а незабаром почнеться суд над Гантером Байденом за звинуваченням у вживанні наркотиків і володінні зброєю.

Байден молодший стане першою дитиною чинного президента США, яку будуть судити за злочини лише через кілька днів після історичного обвинувального вироку Дональду Трампу. Ці дві події можуть внести нову порцію невизначеності у вибори 2024 року.

Вже завтра розпочинається відбір присяжних у першій із двох справ, яких Гантер намагався уникнути роками, щоб не потрапити до в'язниці і вберегти свого батька, президента Джо Байдена, від політичних і особистих потрясінь під час балотування на другий термін, найімовірніше, проти Трампа.

Судовий процес в штаті Делавер буде проходити за трьома федеральними звинуваченнями у незаконному поводженні зі зброєю, а також вживання наркотиків молодшим Байденом. Прокурори стверджують, що в цей період він збрехав про зловживання наркотичними речовинами, щоб незаконно придбати вогнепальну зброю, пише агентство.

Адвокат Девід Вайс заявив, що планує підняти болючі події з минулого сім'ї Байденів, пов'язані з поведінкою Гантера і подіями за участю президента. Але чиновники Білого дому здебільшого розглядають судовий процес як приватну справу сина Байдена, пов'язану з його особистою поведінкою багаторічної давнини.

Під час процесу Байден старший поїде до Франції та звідти буде стежити за процесом, насамперед, як стурбований батько, що підтримує одужання сина від залежності, розповіло анонімне джерело.

Білий дім не планує публічно втручатися у судовий процес, проте ці плани можуть змінитися, і співрозмовник видання не виключив, що президент може реагувати на події в режимі реального часу.