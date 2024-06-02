Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Син Байдена постане перед судом через звинувачення у володінні зброєю і вживання наркотиків

02 червня 2024, 11:27
Син Байдена постане перед судом через звинувачення у володінні зброєю і вживання наркотиків
Wikipedia
Суд над сином президента Байдена за звинуваченням у зберіганні зброї має розпочатися в понеділок.

Білий дім вважає справу особистою справою Хантера Байдена, пише агенція Bloomberg.

Передвиборча кампанія президента США переповнена скандальними процесами, в яких причетні головні кандидати. 

Днями обвинувачувальний вирок отримав Дональд Трамп, а незабаром почнеться суд над Гантером Байденом за звинуваченням у вживанні наркотиків і володінні зброєю.

Байден молодший стане першою дитиною чинного президента США, яку будуть судити за злочини лише через кілька днів після історичного обвинувального вироку Дональду Трампу. Ці дві події можуть внести нову порцію невизначеності у вибори 2024 року.

Вже завтра розпочинається відбір присяжних у першій із двох справ, яких Гантер намагався уникнути роками, щоб не потрапити до в'язниці і вберегти свого батька, президента Джо Байдена, від політичних і особистих потрясінь під час балотування на другий термін, найімовірніше, проти Трампа.

Судовий процес в штаті Делавер буде проходити за трьома федеральними звинуваченнями у незаконному поводженні зі зброєю, а також вживання наркотиків молодшим Байденом. Прокурори стверджують, що в цей період він збрехав про зловживання наркотичними речовинами, щоб незаконно придбати вогнепальну зброю, пише агентство.

Адвокат Девід Вайс заявив, що планує підняти болючі події з минулого сім'ї Байденів, пов'язані з поведінкою Гантера і подіями за участю президента. Але чиновники Білого дому здебільшого розглядають судовий процес як приватну справу сина Байдена, пов'язану з його особистою поведінкою багаторічної давнини.

Під час процесу Байден старший поїде до Франції та звідти буде стежити за процесом, насамперед, як стурбований батько, що підтримує одужання сина від залежності, розповіло анонімне джерело. 

Білий дім не планує публічно втручатися у судовий процес, проте ці плани можуть змінитися, і співрозмовник видання не виключив, що президент може реагувати на події в режимі реального часу.

 
судХантер Байдена

Останні матеріали

Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Політика
Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Переклад iPress – 31 травня 2024, 12:05
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 31 травня 2024, 08:27
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Політика
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Переклад iPress – 30 травня 2024, 15:52
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їхня позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Політика
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їхня позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 травня 2024, 08:30
Політика
"Смерті не існує". Панічна росія обіцяє солдатам, що вони воскреснуть відразу після смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 30 травня 2024, 01:56
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Політика
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Переклад iPress – 29 травня 2024, 16:35
На фронті
Політика
На фронті "відносна" стабільність. росіяни несуть великі втрати, але захопили одне поле і зайняли південну частину Старомайорського – Том Купер
Переклад iPress – 29 травня 2024, 12:40
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Політика
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Переклад iPress – 29 травня 2024, 07:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється