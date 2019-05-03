Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Син Гладковського зняв відповідь на розслідування журналістів під назвою "Ваші гроші"

Він пригрозив журналістам "люлями" і звинуватив їх у дискредитації Порошенка
Фігурант корупційного скандалу в "Укроборонпромі" Ігор Гладковський зняв відповідь на розслідування журналістів під назвою "Ваші гроші".
Син Гладковського зняв відповідь на розслідування журналістів під назвою "Ваші гроші" Фото: Ваші гроші

Двохвилинне відео копіює стилістику оригінальної програми "Наші гроші", а сам Гладковський у ролику одягнений як ведучий Денис Бігус, повідомляє LB.ua.

Суть відео зводиться до того, що розслідування журналістів - фейк, головним чином спрямований на дискредитацію президента Петра Порошенка.

"Мета номер один - дискредитувати діючого президента під час передвиборної кампанії. І це головна причина появи розслідування програми "Наші гроші". Для цього вибирають людину, пов'язану тісними робочими зв'язками з головою держави, накривають шквальним вогнем фейків. Людям нав'язується думка: команда погана - отже, і президент поганий. Такою мішенню для фейків вибрали мого батька, першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Щоб точно не промазати по цілі, усюди в розслідуванні фігурує і моя скромна персона", - заявив Гладковський-молодший.

Він пригрозив, що може за кожен недоведений факт "виписати люлів" у суді.

"А ще ви дуже скоро дізнаєтеся, хто насправді зліпив цей фейк і злив його журналістам", - ідеться у відео.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 03 2019 10:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.