Син загиблої від "Новачка" британки написав листа Путіну: просить допитати Петрова та Боширова

"На думку британської поліції, принаймні двоє громадянин Росії відповідальні за її смерть. Але, схоже, вони захищені вашою державою"

Син загиблої від отруєння "Новачком" британки Дон Стерджесс написав листа президенту Росії Володимиру Путіну - саме російських громадян Велика Британія вважає причетними до попереднього отруєння цією речовиною, екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Син Стерджесс просить Путіна допитати Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Текст листа 20-річного Евана, який зазначив, що біль від утрати назавжди залишиться з ним та його родиною, опублікував британський таблоїд The Dairy Mirror.

"На думку британської поліції, принаймні двоє громадянин Росії відповідальні за її смерть. Але, схоже, вони захищені вашою державою. Я звертаюся до вас з проханням дозволити нашим офіцерам допитати цих людей", - написав Еван.

Він також зазначив, що звертається до Путіна як до людини - "дозвольте поліції допитати цих людей щодо вбивства моєї матері. Вона заслуговує справедливості".

Нагадаємо, що детективи, які керують розслідуванням отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, підозрюють РФ у причетності до ще 2 вбивств на території Британії.

На початку вересня 2018 року британська поліція показала фото громадян РФ, підозрюваних в отруєнні родини колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Слідство озвучило їхні імена – Олександр Петров та Руслан Боширов. Тоді у Великій Британії підкреслили, що чоловіки могли використовувати псевдоніми. Згодом Петров і Боширов дали інтерв'ю телеканалу Russia Today. Вони сказали, що не є співробітниками ГРУ і не причетні до нападу на Скрипалів. За їхніми словами, вони приїхали в Лондон з туристичною метою, щоб "відірватися" в Лондоні і подивитися собор в Солсбері.

У вересні журналісти Bellingcat та The Insider з'ясували, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе Русланом Бошировим, насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ. Іншого підозрюваного, відомого як Олександр Петров, насправді звати Олександр Мішкін. За даними видання, він – військовий лікар, який брав участь у спецопераціях в Україні, у Придністров'ї і країнах Західної Європи.