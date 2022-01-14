Сина королеви Британії позбавили військових звань

Сина королеви Британії принца Ендрю позбавили військових звань.

Військові титули герцога Йоркського та королівське покровительство повернуто королеві, повідомив Букінгемський палац.

Повноваження герцога будуть розподілені між членами королівської родини.

Це сталося після того, як проти Ендрю порушили справу у США через звинувачення у нібито вчиненні ним сексуального насильства проти 17-річної дівчини понад 20 років тому. Водночас принц Ендрю категорично відкидає всі звинувачення на свою адресу і стверджує, що не знайомий із позивачкою.

У заяві Букінгемського палацу йдеться: «Зі схвалення та згоди королеви військові звання герцога Йоркського та королівське покровительство повернуто королеві. Герцог Йоркський не виконуватиме жодних державних обов’язків та захищається у цій справі як приватний громадянин».

Як повідомлялося, позов проти Ендрю за звинуваченням у зґвалтуванні американка Вірджинія Джуффре подала в серпні 2021 року.