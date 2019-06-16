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Синоптики попередили про грози та шквали в західних областях. А по всій країні оголошена пожежна небезпек

По всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека
Укргідрометцентр попередив про грози та шквали в західних областях, а також про можливий підйом води у річках. Водночас синоптики оголосили по всій території України надзвичайну пожежну небезпеку.
Синоптики попередили про грози та шквали в західних областях. А по всій країні оголошена пожежна небезпек Фото: facebook.com/igor.kuzmenko.5

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, 17 червня очікуються дощі на грози у західних регіонах, а також у Житомирській та Вінницькій областях, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

На річках басейну Сяну та Днiстра на Львівщині та у верхів’ях річок Закарпатської області можливий підйом води, проте без негативних наслідків.

"При зливових дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення локальних селевих потоків", - йдеться у повідомленні.

Також рятувальники заявили, що по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, що на Польщу обрушився ураган.

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16 06 2019 22:55
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