CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкргідрометцентр попередив про грози та шквали в західних областях, а також про можливий підйом води у річках. Водночас синоптики оголосили по всій території України надзвичайну пожежну небезпеку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Синоптики попередили про грози та шквали в західних областях. А по всій країні оголошена пожежна небезпек
По всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека
Фото: facebook.com/igor.kuzmenko.5
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Так, 17 червня очікуються дощі на грози у західних регіонах, а також у Житомирській та Вінницькій областях, подекуди град та шквали 15-20 м/с.
На річках басейну Сяну та Днiстра на Львівщині та у верхів’ях річок Закарпатської області можливий підйом води, проте без негативних наслідків.
"При зливових дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення локальних селевих потоків", - йдеться у повідомленні.
Також рятувальники заявили, що по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Нагадаємо, що на Польщу обрушився ураган.
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16 06 2019 22:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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