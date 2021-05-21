Сини принцеси Діани звинуватили BBC у погіршенні стосунків їхніх батьків через обман журналіста

Сини принцеси Діани Гаррі та Вільям звинуватили BBC у погіршенні стосунків їхніх батьків та впливі на смерть матері

Останнє внутрішнє розслідування BBC показало, що їхній журналіст вдався до обману під час підготовки до інтерв'ю з принцесою Діаною, де вона зізналася про негаразди в шлюбі з принцом Чарльзом.

Після того, як видання визнало обман журналіста та вибачилось за порушення власних стандартів, герцог Кембридзький принц Вільям записав власне відеозвернення, повідомляє "Громадське".

Він зазначив, що обман журналіста вплинув на те, що принцеса розповіла в інтерв'ю з ним, та в майбутньому мало велику роль у погіршенні стосунків між Діаною та Чарльзом, а також завдало «неоціненної шкоди» іншим людям.

"Сумно усвідомлювати, що припущені BBC помилки значно вплинули на те, що у неї (принцеси Діани - ред.) розвинулися страхи, параноя і замкнутість, які запам'яталися мені наприкінці її життя", - сказав принц Вільям.

Він також висловив жаль, що через те, що видання одразу не провело належне розслідування, його мати до кінця життя так і не знала про те, що журналіст її обманув. За це Вільям поклав відповідальність і на керівництво BBC.

Водночас Гаррі заявив, що принцеса Діана померла через "культуру експлуатації та неетичних практик» у медіа. Він додав, що така практика "широко поширена і сьогодні" та виходить за межі однієї мережі або видання.

"Наша мама померла через це, і нічого не змінилося. Захищаючи її спадщину, ми захищаємо всіх інших і підтримуємо гідність, із якою вона прожила своє життя", - цитує Гаррі Royal Central.

Про що йдеться?

У 1995 році принцеса Діана дала інтерв'ю кореспонденту BBC Мартіну Баширу, де зізналася, що була нещаслива у шлюбі з Чарльзом, та висловила сумніви, що він зможе стати хорошим королем.

Колишній особистий секретар Діани Патрік Джеферсон зазначив, що це інтерв'ю зруйнувало відносини Діани з королівською родиною.

Після інтерв'ю брат Діани Чарльз Спенсер заявив, що Башир обманом змусив його сестру розповісти подробиці свого особистого життя. Він розповів, що журналіст показав йому фейкові виписки банківських рахунків, які нібито свідчили, що люди з оточення Діани в обмін на гроші розповідають про її особисте життя пресі. Також Башир брехав Діані про нібито змову з боку членів королівської родини проти неї.

Після внутрішнього розслідування у 1996 році BBC виправдало журналіста, однак брат принцеси знову заявив про обман журналіста. Нове розслідування показало, що Башир таки вдався до обману.

Зрештою BBC і Башир публічно вибачилися. Видання визнало, що внутрішнє розслідування 1996 року було неефективним. Крім того, BBC вибачилося перед принцом Чарльзом, а також написало принцам Гаррі та Вільяму.

Читайте також: BBC отримало рекордну кількість скарг від глядачів через "занадто детальне" висвітлення смерті принца